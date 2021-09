Infonavit lanza nueva herramienta para resolver dudas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzó el portal Infonavit Fácil donde los trabajadores pueden encontrar información sobre las dudas más comunes relativas al dinero ahorrado en el Instituto y trámites sobre su crédito hipotecario.

El objetivo de esta nueva plataforma es evitar que los trabajadores se informen de fuentes no confiables, como coyotes o grupos de Facebook, que en ocasiones distorsionan la información o engañan al trabajador.

En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, comentó que el Instituto recibe hasta 4 millones de consultas en los centros de servicio sobre temas que no necesariamente requerían una visita presencial.

Por lo que el sitio Infonavit Fácil ordenará la información conforme a las dudas y búsquedas más frecuentes que tienen los trabajadores.

"Con esto, la clase trabajadora retomará el control de sus decisiones patrimoniales porque se asesoran entre ellos mismos, con otros trabajadores que tramitan sus créditos, pero es importante tener información actualizada", indicó.

Para ingresar a la plataforma, el trabajador se tiene que suscribir de manera gratuita con sus datos personales.

El registro también le permite convertirse en Socio Infonavit donde podrá obtener beneficios similares a los de un programa de lealtad como descuentos en productos y servicios, comida, entretenimiento, muebles y clases de idiomas.

"Esta herramienta le quita margen a todas estas personas que por asimetrías de la información buscaban lucrar para su beneficio propio", agregó Martínez Velázquez.

El Infonavit detalló que de enero a junio, recibieron 489 denuncias de posibles fraudes, siendo las más frecuentes las relacionadas con temas de monetización, usurpación de identidad y engaño.

Mientras que el número de quejas recibidas en julio disminuyó respecto a lo registrado en julio de 2020 y 2019.

El número de quejas por diversos trámites bajó de 3 mil 500 en julio de 2019 a 3 mil 200 en julio de 2020 y a 2 mil 700 quejas en julio de 2021.

El Infonavit destacó que la plataforma puede ser utilizada por los 60 millones de personas que alguna vez tuvieron una cuenta con el Instituto, para establecer comunicación directa con la comunidad de personas interesadas en formar un patrimonio.

Gustavo Rivera, subdirector de Comunicación del Infonavit, comentó que anteriormente, la comunicación del Instituto con los trabajadores se delegó a los desarrolladores inmobiliarios y la cobranza a los despachos; y esa no era la mejor manera de comunicarse con la derechohabiencia.

"Queremos recuperar esa comunicación, para que durante toda la vida de un trabajador desde su primer trabajo hasta que saca su pensión, el Infonavit pueda ayudarlo a formar su patrimonio y afectaba la confianza en el Instituto ese posicionamiento de intermediarios", indicó.