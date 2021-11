Infonavit y bancos lanzan crédito para derechohabientes no activos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Asociación de Bancos de México (ABM) buscan que al menos un millón 100 mil derechohabientes no activos y que trabajan de forma independiente tengan acceso a un crédito hipotecario.

El organismo y la representación de los bancos que operan en México dieron a conocer la Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, la cual busca que un trabajador que en algún momento de su vida productiva cotizó ante el Infonavit y que tenga recursos en su subcuenta de vivienda, pueda utilizarlos para obtener financiamiento y comprar una casa, donde os bancos también ofrecerán crédito.

"Es el primer crédito de muchos que iremos sacando en los siguientes meses, que está dirigido a quien cotizó alguna vez y hoy no hubiera tenido acceso a ese ahorro hasta su jubilación. Lo estamos haciendo para que puedan utilizar su ahorro para la compra de una vivienda en conjunto con la banca privada. Es un producto muy particular de inclusión financiera porque da la oportunidad a todos los trabajadores independientes que puedan utilizar su dinero", dijo el director general del Infonavit, Carlos Martínez.

El directivo explicó que los recursos de la subcuenta de vivienda se pueden utilizar en parte para dar el enganche de la compra de una vivienda y el resto del crédito será otorgado por los bancos.

Así, el crédito tendrá una tasa de interés de 10.45% aplicable a la parte proporcional del Infonavit y del lado de los bancos se determinará la tasa de interés de acuerdo a su análisis de riesgo de cada cliente.

De acuerdo con el Infonavit, se tienen registradas poco más de 72 millones de derechohabientes, de los cuales, 32.2 millones no están activos ante el instituto. Entre los primeros trabajadores que podrían acceder a este producto, destacan poco más de un millón 100 mil que tienen un ahorro en su subcuenta de vivienda de 120 mil pesos.

--Bancos participantes y monto de crédito

De entrada, el crédito bancario podrá ser adquirido con Banorte, HSBC, BBVA, Scotiabank o Santander, pero se espera que más bancos participen en este producto.

Del monto de cada crédito, el Infonavit participará con 30% del total, topado a 885 mil 446 pesos.

El director del Infonavit explicó que en caso de un crédito de un millón de pesos, el organismo aportará 300 mil y el restante será con crédito hipotecario otorgado por la banca privada.

"40 millones de mexicanos que tienen una cuenta en el Infonavit y que no tienen una relación laboral activa hoy puedan ser sujetos de crédito. Con esto se reconoce a cualquier trabajador para poder tener un crédito hipotecario", anotó Martínez.

El presidente de la ABM, Daniel Becker, dijo que la industria de la vivienda no sólo es uno de los motores más importantes del mercado interno y una de las bases para la recuperación económica del país; es una pieza fundamental para las familias, porque les permite hacerse de un patrimonio y adelantó que se trabaja en más productos con el Infonavit donde la banca también podría participar en créditos para la compra de terrenos, entre otros.

En el primer año de operaciones, se estima otorgar 25 mil créditos de este tipo, dando cumplimiento a la Ley del Infonavit e impulsando el dinamismo del sector hipotecario e inmobiliario en el país.