Informa Profeco cuáles son los microondas más inseguros para niños y los que gastan más luz

El consumo de energía en un microondas es importante porque causará un impacto en los recibos de luz de las personas, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre cuáles son los microondas que consumen más electricidad de lo que indican.

En la Revista del Consumidor de marzo se explicó que hay tres hornos que "presentaron mayor consumo eléctrico en watts con respecto a lo indicado en sus especificaciones".

Estos son: Panasonic NN-ST76LSRPH/; Panasonic NN-SF564MRPH/ y MH1596DIR/ de LG.

Dos hornos no presentaron función de seguridad para niños, por lo que la Profeco recomienda "tomar precauciones para que los pequeños no traten de abrir la puerta del horno mientras funciona".

Estos dos son: Mabe HMM16XEBI y Panasonic NN-ST76LSRPH/.

Luego de hacer un análisis de 16 microondas de distinta capacidad y marcas, todos hechos en China, la Profeco determinó que cinco son los que cuentan con "Excelente" desempeño; seis con "Muy Bueno" y cinco con "Bueno".

Los que tuvieron "excelente" desempeño en cuanto a eficiencia, capacidad para descongelar, incremento de temperatura de agua, consumo de potencia y consumo de energía fueron:

Panasonic NN-SF564MRPH, Teka MWG 11X, LG MH1596DIR, LG MS1597DIS y Panasonic NNST76LSRPH.

Los que tuvieron desempeño "muy buena" fueron: Mabe HMM16XEBI, Whirlpool WM1514D, GE MGE14XEJG, Whirlpool WM1811B, Whirlpool WM1811D Y GE MGE11SEJ.

Los que tuvieron calificación "buena" son los siguientes: Teka MWG 14X, Winia K0R-14SSM y Winia KQG-144HMDT, Panasonic NN-GT67KSRPH y Winia K0R-1N4HMDT.

La Profeco explicó que la tecnología "inverter" permite bajar la potencia de manera efectiva para calentar los alimentos porque nunca se apaga el magnetrón, lo que permite cocinar a una menor temperatura radiando la microonda todo el tiempo.

Pero si no cuenta con esa tecnología el horno siempre operará a máxima potencia y si se programa a 50% de potencia durante 4 minutos el horno activará el magnetrón 2 minutos y los otros 2 no.