Informalidad, reto laboral: Manpower

El reto del país en materia laboral es la informalidad, la cual no ha disminuido, pues entre agosto y septiembre sólo bajó 0.2 puntos porcentuales de 56.4% a 56.2%, de acuerdo con un análisis de ManpowerGroup.

Además, existe un déficit de 18 mil 617 de personas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para llegar a los números de febrero 2020, previo a la emergencia por la pandemia de Covid-19.

En medio de la recuperación del empleo en México, con un avance variable, el siguiente objetivo es acelerar esa integración al mundo laboral en la formalidad, arroja el estudio de la empresa especializada en administración de recursos humanos.

De acuerdo con el análisis sobre las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre de 2021 se reportó que 55.1 millones de personas estuvieron ocupadas en la Población Económicamente Activa, 600 mil menos respecto a agosto de 2021, con 55.7 millones.

"En lo que va del segundo semestre de este año la informalidad laboral ha reportado un avance de 1.5 % comparando septiembre y junio, lo que representa una tasa de informalidad estimada de 0.8%, y una diferencia absoluta de 464 mil 509 personas", destacó Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

Más de un millón de patrones no brindan actualmente derechos laborales como la seguridad social a sus empleados. En total, un millón 46 mil 340 patrones están registrados ante el IMSS. Por otra parte, de acuerdo con cifras del Inegi, se reportaron 2.6 millones de patrones.

La tasa de asalariados creció 1.9 puntos porcentuales de agosto a septiembre, pasando del 64.1% a 66%. Sin embargo, los empleados que ganan hasta un salario mínimo cayeron en ese periodo un punto porcentual.

El directivo agregó que "los sueldos no aumentan como se pensaba, todavía no se da la recuperación sobre la inflación en sueldos promedios del IMSS; esos son los focos rojos en generación de empleo formal y de bienestar del trabajador".

Además, para septiembre de este año se reportaron 12 millones 405 mil 220 trabajadores por cuenta propia, 916 mil 75 más en comparación con septiembre del año pasado.

El Inegi mostró que por dos meses consecutivos (agosto y septiembre) la población ocupada con mayor incremento se ha registrado en el sector de comercio, seguido de los restaurantes y servicios de alojamiento, así como servicios profesionales, financieros y corporativos.