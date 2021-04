Ingresos de Viva Aerobus disminuyen 2.7% en primer trimestre de 2021

Los ingresos totales de Viva Aerobus sumaron 2 mil 604 millones de pesos en el primer trimestre del año, una disminución de 2.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque si se comparan contra los 2 mil 212 millones de pesos en ingresos que la aerolínea obtuvo en el primer trimestre de 2019, se incrementaron 17.7%, reflejando el regreso de la operación a su volumen habitual, gracias a la recuperación de la demanda.

En su reporte trimestral, la compañía destacó que sobresale la contribución de 54% de ingresos complementarios procedentes de su oferta diferenciada de servicios y productos orientados a satisfacer las necesidades del viajero ante la nueva normalidad.

Como resultado de menores ingresos, la aerolínea registró una pérdida neta de 501 millones de pesos en el primer trimestre del año.

El uso de efectivo se mantuvo controlado, con un saldo de 3 mil 038 millones de pesos, un 2.4% más respecto al mismo trimestre del año anterior, resultado de la eliminación de todos los gastos no esenciales, así como de la recuperación y crecimiento consistente en ventas a partir de la tercera semana de febrero de 2021.

"Seguimos esforzándonos por apuntalar nuestra estructura de costos y gastos, destacando: una mayor utilización de la flota con la incorporación de un nuevo A321, con 240 asientos; un bajo costo de turbosina, gracias a un eficiente manejo de coberturas y a la suspensión temporal de servicios y contrataciones no esenciales", indicó la aerolínea.

Al cierre del trimestre, la deuda total de Viva Aerobús fue de 2 mil 357 millones de pesos, lo que equivale a una contracción anual de 27% y de 44% respecto al primer trimestre de 2019, la cual es explicada por las amortizaciones hechas en certificados bursátiles en los últimos 12 meses por mil millones de pesos.

Ante la contingencia sanitaria, la compañía no contrató deuda adicional, ya que ha sido capaz de operar valiéndose de su balance de caja disponible y flujo de efectivo.

De enero a marzo de 2021, la Agencia Federal de Aviación Civil reportó una caída de 30.6%, en el total de pasajeros transportados en el mercado doméstico.

No obstante, ante este panorama, Viva Aerobus logró aumentar su participación en el mercado doméstico en 6.3 puntos porcentuales, pasando de 20.9% al cierre de marzo de 2020 a 27.2% al cierre de marzo de 2021.