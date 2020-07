Inicia cambio de etiquetado en alimentos

Comenzó la cuenta regresiva para que los fabricantes incorporen hexágonos de alerta de contenido calórico en las etiquetas de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

Las empresas tendrán hasta el 31 de marzo de 2021 para incluir en las etiquetas de sus productos las alertas sobre si hay exceso de: calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio; o incluso poner leyendas que digan: evitar que los niños lo consuman por la cantidad de edulcorantes.

A partir del 1 de octubre de 2020 la autoridad verificará que las etiquetas de los productos preenvasados tengan incluido en sus etiquetas adhesivos o calcomanías adheribles, informó la Secretaría de Economía.

Estas etiquetas provisionales, que se podrán sobreponer en los empaques, se utilizarán durante el período de transición del 1 de octubre hasta el 31 de marzo de 2021.

Sin embargo, a partir del 1 de abril de 2021 los productos deberán tener de manera definitiva en sus etiquetas la información comercial y sanitaria prevista en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.

Para ello la Secretaría de Economía publicó, el pasado 10 de julio, el Acuerdo por el cual se establecen los criterios para la implementación, verificación y vigilancia, así como para la evaluación de la conformidad de la Modificación a la Norma de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas.

La publicación se hizo a pesar de que el sector privado pidió mayor claridad en los Criterios porque el etiquetado actual deberá de convivir con la nueva etiqueta de aquí hasta el 1 de abril de 2021.

Por lo que el Consejo Mexicano de la Carne, dijo que no queda claro qué pasará con los "alimentos y bebidas no alcohólicas que se encuentren en anaquel y que fueron producidos, importados, distribuidos y comercializados antes del 1 de octubre de 2020 o el 1 de abril 2021".

Para la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México dijo que en el artículo 14 de la Constitución se prohíbe aplicar retroactivamente las disposiciones legales y reglamentarias, pues hay productos que ya se encuentran en anaquel no podrán tener las nuevas etiquetas.

De acuerdo con la nueva NOM de alimentos y bebidas no alcohólicas los empaques deberán de tener sellos en forma de octágonos, indicando si tienen o no exceso de ingredientes que puedan ser dañinos para la salud. Por lo que podrán tener de una hasta 6 etiquetas relativas a calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio.