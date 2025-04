Inicia paro en la planta de Stellantis

Toluca.- Con incertidumbre y temor entre los trabajadores inició el viernes la paralización temporal de una de las principales plantas mexicanas de la gigante automotriz Stellantis tras la entrada en vigor de los aranceles que impuso Estados Unidos a las importaciones automotrices no cubiertas por el tratado comercial que mantiene con sus vecinos del Norte.

La víspera Stellantis anunció el paro de dos de sus plantas en Canadá y en la ciudad de Toluca, en el centro de México.

“Todo fluye ahorita normal”, afirmó el empleado de la ensambladora en Toluca, Eduardo Jiménez, de 53 años, al reconocer que la empresa no les había informado sobre el cese de operaciones que se extenderá por un mes.

Jiménez, quien por 35 años ha laborado en el sector, se mostró confiado en que la poderosa industria automotriz mexicana podrá superar la compleja situación ocasionada por las medidas proteccionistas de Donald Trump. “Hemos pasado por muchas crisis anteriores”, agregó.

La industria automotriz representa un sector clave para México ya que constituye el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y produce 32% de las exportaciones totales del país.

Además de la planta de Toluca, la multinacional —que es propietaria de Chrysler, Jeep y Dodge— también suspendió las operaciones en una de sus instalaciones de la ciudad norteña de Saltillo desde el 31 de marzo hasta el 13 de abril, dijo a The Associated Press una representante de la empresa que habló en condición de anonimato porque no está autorizada a hacer declaraciones. La gigante automotriz tiene siete plantas en México.

Stellantis no tiene previsto realizar despidos en México, precisó la fuente, y agregó que durante los paros los empleados de las plantas de Toluca y Saltillo seguirán asistiendo para cumplir actividades de mantenimiento.