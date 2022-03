"Iniciativa de reforma eléctrica variable que más frena inversiones": Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La discusión del proyecto de reforma eléctrica es una "variable" que detiene las inversiones en México, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Afirmó que para atraer inversiones hay que "generar las condiciones" para ello, pero desde que se discute la iniciativa de reforma para la industria eléctrica se frenaron proyectos, dijo el líder del sindicato patronal.

Durante la quinta edición del Encuentro Empresarial Anáhuac 2022 que organizó la Universidad Anáhuac México, Medina Mora explicó: "Ahorita tenemos un elemento, una variable que nos está deteniendo las inversiones y es esta discusión de la reforma constitucional en materia energética".

Comentó que desde que se planteó y comenzó su discusión "están las inversiones detenidas, esperando que haya reglas claras. A pesar de eso, sigue habiendo inversión, no quiere decir que se haya detenido toda".

Agregó que, por ejemplo, empresarios alemanes tienen mucho interés de seguir invirtiendo en México porque consideran que es el mejor país de Latinoamérica para hacerlo.

Expuso que ello quiere decir que "sí hay oportunidades de inversión, sin embargo, podría haber mucho más, y eso es lo que tenemos que generar ese entorno de confianza".

---Coparmex pide defender al INE

Por otra parte, pidió defender las instituciones del país, como al Instituto Nacional Electoral, sin importar quienes la integren.

"Llevamos poco más de tres décadas avanzando en la democracia, decidimos que queríamos democracia y que se logró que se ciudadanizara el IFE, hoy INE que nos ha demostrado que hemos podido avanzar en democracia, una institución que tenemos que defender porque hemos logrado avanzar, eran tiempos en que un solo partido ganaba las elecciones", expuso.

Medina Mora agregó que "hoy, aún con las mejores encuestas no sabemos quién va a ganar y ante los ataques que está sufriendo el INE la mejor defensa de la democracia es defender a la institución, defender al INE, no a los consejeros en sus personas, ellos están de paso, lo que tenemos que defender es a la institución".