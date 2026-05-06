Inseguridad provoca menor crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, advirtió que la economía mexicana enfrenta un entorno de bajo crecimiento, con una tendencia que difícilmente superará el 2% en el corto plazo.

En su discurso durante la edición 2026 de la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA México, el directivo explicó que aunque el país tiene el potencial de alcanzar un mayor dinamismo, esto depende de condiciones estructurales como la certidumbre jurídica, reglas claras para la inversión y una ejecución efectiva de políticas públicas, donde la inseguridad tiene un impacto directo sobre la actividad productiva del país.

"La inseguridad genera al menos 0.5% de menor crecimiento o de mayor crecimiento si lo resolvemos. Es decir, los dos componentes más relevantes a resolver, si queremos que la economía crezca más rápido, se llama infraestructura, se llama seguridad e informalidad", dijo.

Señaló que, de mantenerse el escenario actual, el crecimiento se mantendría cercano a niveles inerciales de alrededor de 1.5%, impulsado principalmente por factores demográficos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El directivo subrayó que la inversión privada nacional es el principal motor para detonar el crecimiento económico, al representar 76% de la inversión total en el país, frente a una participación de 11% de la inversión extranjera directa y apenas 3% de la inversión pública.

En este contexto, indicó que el estancamiento de la inversión privada desde 2018 ha limitado la expansión económica, la generación de empleo y el consumo.

Añadió que la caída de la inversión en 2025 reflejó este entorno, con una contracción de 6.7%, impulsada por una disminución de 5.2% en la inversión privada nacional y de casi 19% en la inversión pública.

En materia de informalidad, indicó que el 55 por ciento de la población ocupada trabaja en condiciones informales y genera solo 25% del PIB, lo que reduce el acceso al crédito y limita la inclusión financiera.

Explicó que esta situación impide que el sistema financiero canalice recursos suficientes para impulsar la actividad económica.

Respecto a la inseguridad, señaló que tiene un impacto directo en la inversión, particularmente en pequeñas y medianas empresas, al incrementar costos y generar incertidumbre.