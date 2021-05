Insiste Salazar Saénz en que gobierno busca administrar los fondos de pensiones

A pesar de que el diputado de Morena, Edelmiro Santos Díaz negó la autoría de una iniciativa para estatizar las Afores, el senador del PAN, Francisco Salazar Saénz insiste en que más allá de la iniciativa formal, los legisladores de la 4T tienen el propósito de que el gobierno administre los fondos de pensiones.

En conferencia de prensa virtual, el senador panista, quien el pasado 12 de mayo constituyó el Frente Amplio para la Defensa del Ahorro y el Patrimonio de los Trabajadores, advirtió que ésta intentona es un "atentado contra el patrimonio de los trabajadores", por lo que la ciudadanía y la oposición en el Congreso no permitirán que esto se concrete.

"Ya basta de agandalles, ya basta de que pasen bolas rápidas como le llaman ellos, usando términos beisbolísticos. No se va a permitir que se cree una nueva expropiación, como ya se hizo con los fideicomisos, como lo hicieron con los excedentes del Banco de México", señaló.

"(Los de Morena) se están echando para atrás ahora, pero ese no es el problema. El problema es que si no estamos alertas, si no estamos atentos, si no defendemos el patrimonio de los trabajadores, en un fin de semana lo pueden sacar, en una bola rápida, citan a una reunión extraordinaria del Congreso, presentan la iniciativa, en la tarde la votan, en la mañana la vuelven a votar y se acabó el asunto. No, no lo vamos a permitir", sentenció el legislador panista.

Salazar Saénz dijo que la próxima semana se dará a conocer las acciones que emprenderá el Frente Amplio para la Defensa del Ahorro y el Patrimonio de los Trabajadores, organización ciudadana sin filiación político partidista a la que podrán sumarse todos aquellos mexicanos que quieran defender sus fondos de pensión.