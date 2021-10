Intereses de la derecha detrás de amparos contra Tren Maya: Fonatur

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, denunció que detrás de la mayoría de los amparos interpuestos contra la construcción de algunos tramos del Tren Maya está la extrema derecha.

Entrevistado al término de su comparecencia ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, el funcionario acusó directamente a organizaciones como el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) e Indignación como los "grupos que no nos quieren", aunque aseguró que más del 80 por ciento de las comunidades están de acuerdo con el proyecto.

"Es obvio que está la extrema derecha en la zona. Hay grupos mucho muy conservadores, Indignación, está FRENA, son grupos que no nos quieren y tienen todo el derecho en una democracia a manifestarse e interponer las cosas que les permita la ley, pero es cosa de seguir los procesos de la democracia", expresó.

Jiménez Pons confió en que estos recursos sigan su curso legal y no entorpezcan las obras ni retrasen la construcción del Tren Maya, cuya inauguración está programada para finales de 2023.

-¿Estos amparos ponen en riesgo que se concluya la obra en tiempo y forma?

-Esperemos que no, hay que cumplir con la ley, hay que ser observadores de la ley. No queremos precipitar ninguna decisión, está en los juzgados, algunas cosas están en proceso y esperamos que eso se regularice a la brevedad.

Dijo que detrás de los 25 amparos interpuestos, "indudablemente" hay gente que honestamente cree que es necesario parar el tren, pero "la mayoría son posiciones políticas", por lo que se está buscando que todo eso "se racionalice" y las comunidades vean los beneficios.

Jiménez Pons aseguró que quienes han interpuesto los 25 amparos son 270 nombres, contra miles de personas que han apoyado al Tren Maya, "y en la región tenemos arriba del 80 por ciento de aprobación para el proyecto".

Explicó que los problemas que ha habido recientemente con algunas comunidades tienen que ver con el tema de los pagos, "por qué le dimos más al ejido de al lado, que a mí me dieron menos", lo que considero reclamos naturales y que con toda justicia trata de sacar mejor provecho para su causa.

Ante los senadores, el director del Fonatur reconoció que el presupuesto original para la construcción del Tren Maya, que era de 140 mil millones de pesos, ahora se estima en 200 mil millones, pero no porque haya habido un alza en los precios de los insumos, sino porque el proyecto se ha ampliado, pues de las 18 estaciones que tenía al principio, ahora serán unas 27.

Aunque no se ha definido aún la tarifa, adelantó que se estima que por ejemplo, para ir de Cancún a Playa del Carmen, o viceversa, el pasaje de turista costará mil 500 pesos, que es el costo de la tarifa convencional de los taxis, aunque para la población local será de entre 50 y 60 pesos, con un fuerte subsidio.

Rogelio Jiménez Pons anunció que el proyecto del Tren Maya tienen el compromiso de arreglar 15 zonas arqueológicas, porque "no podemos tener un tren muy bonito, muy veloz, muy atractivo turísticamente, si no tenemos arregladas las zonas arqueológicas" para el servicio a los paseantes.