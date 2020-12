Interjet indemniza, pero no se pueden cambiar los vouchers: Profeco

Los problemas de operación de Interjet, desde enero de 2019, siguen sin resolverse a pesar de las conciliaciones y del otorgamiento de vouchers electrónicos para reemplazar vuelos cancelados, dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con la Procuraduría, los problemas de operación de la aerolínea generaron inconformidades que se tradujeron en 3 mil 368 quejas, en su mayoría por cancelaciones de vuelos.

Ese número de quejas se recibió entre el primero de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2020, es decir, no se incluyen las hechas en noviembre pasado y en lo que va de diciembre.

En la Revista del Consumidor del mes de Diciembre de 2020, la Profeco expuso que los principales motivos de reclamos fueron la cancelación de vuelos con más de 35%; le siguieron los daños o extravíos de equipaje con casi 19% y retrasos en vuelo con cerca de 13%, expuso la Profeco.

Si bien se lograron concluir 2 mil 348 quejas y siguen en trámite mil 20, que significaron recuperar 9 millones 403 mil pesos, en realidad el problema sigue porque hay vouchers que no se logran cambiar.

Profeco explicó que Internet otorgó a varios afectados vouchers electrónicos que permiten a esos consumidores acceder a una nueva reservación en cualquier ruta y tarifa pública disponible en el momento de canjearlo y cuentan con un año para hacerlo.

Pero "muchos consumidores se han visto impedidos de hacer uso de ellos, pues los vuelos que han llegado a adquirir nuevamente son cancelados unilateralmente por la aerolínea".

Por ello, además de las quejas la Profeco presentó una demanda de acción colectiva contra la aerolínea que cubre quejas desde el 2014 y hasta la fecha en que se resuelva el juicio, que de ganarse terminará por indemnizar a los consumidores.

Esta demanda incluye la cancelación de vuelos de manera intempestiva por causas atribuibles a la aerolínea, pérdida y demora de vuelos, cambios de itinerarios de forma unilateral, pérdidas de vuelos de conexión internacionales y no respetar tarifas de precios.

A la fecha, son 347 los afectados que dieron su consentimiento para adherirse a la acción colectiva en contra de Interjet.