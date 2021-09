Inversión en Centroamérica y migración económica, temas con EU: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que durante el Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y Estados Unidos se planteará realizar una mayor inversión en Centroamérica, así como implementar un mecanismo que regule la migración económica, a fin de que salir de un país en busca de mejores oportunidades no se convierta en un riesgo de muerte.

"Qué estaremos planteando a Estados Unidos; lo primero es que tiene que haber inversión en Centroamérica, porque esto no es solo un problema estructural económico, sino que se ha agudizado por la pandemia, tiene que haber inversión porque esas personas tendrían opciones; y segundo, tiene que haber un mecanismo regular de migración económica, porque no lo hay, en pocas palabras, pasar a otra etapa en la que la migración no sea un riesgo mortal".

El titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) mencionó que los migrantes se enfrentan a situaciones que los ponen en peligro, "en Tapachula les ofrecen pasarlos a Estados Unidos, ¿cuánto les cobran?, 5 mil dólares, entonces eso es lo que queremos insistir en esta reunión", dijo sobre el encuentro que se realizará el próximo 9 de septiembre.

Agregó que entre agosto y lo que va de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha rescatado a 750 migrantes en condiciones deplorables, que bien, pudieron terminar en tragedia.

Detalló que el 5 de septiembre, en Camargo, Tamaulipas se rescató a 162 migrantes abandonados en una bodega; el 31 de agosto en Cadereyta, Nuevo León, se rescataron 327 migrantes y en Puebla a 208 migrantes.

"Que nos dice esto, nos hablar de la vinculación entre mucho de lo que es flujo migrante con organizaciones delincuenciales que no tienen respeto por la vida humana, cualquier caso pudo acabar en tragedia, 750 personas, todos en cautiverio", dijo.