IP: Crecen los delitos contra las empresas

Ciudad de México.- Para el sector privado, uno de los grandes pendientes del gobierno es abatir la creciente inseguridad, considerando que en los últimos seis años empeoró la violencia empleada en robos, así como la extorsión y el cobro de derecho de piso.

Directivos lamentaron que hay más impunidad, por la línea gubernamental de no ir en contra de quienes cometen los actos ilícitos. Datos del Inegi dados a conocer hace unos días estiman que 1.3 millones de empresas fueron víctimas del delito en 2023, con un promedio de 2.2 delitos por negocio.

El que empeore la inseguridad se debe a una mayor “impunidad, indolencia, cesión del territorio y un narcogobierno de facto”, dijo el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Afirmó que hay pueblos completos bajo el control de grupos del crimen organizado que se dedican a robar. “En unos casos la gente está maleada y en otros está amenazada, pero lo sistémico es el abandono de la autoridad, y en otros casos complacencia y colaboración”.

“Una parte sustancial del territorio nacional, especialmente carreteras y caminos rurales, no sólo están amenazados, sino bajo el control del crimen organizado. Son más las extensiones en donde ya no sólo transportistas, sino familias y personas, no pueden entrar a poblaciones por el riesgo de que sean detenidas, privadas de la libertad o de la vida”, alertó.

Hay una pérdida de control del territorio por parte del gobierno, señaló.

El director de nuevos productos de la empresa de seguridad AI27, Alejandro García, afirmó que “hay estados que se han descompuesto” y son cada vez más inseguros. A la par, la delincuencia aumenta su poder de fuego.

García dijo que 25% de los robos de mercancías en el país se concentra en el Estado de México, le siguen Puebla, con 21%, San Luis Potosí, con 12%; Querétaro, 10%, y Guanajuato, con 7%.