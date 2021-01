iPhone vuelve al segundo lugar de ventas y desplaza a Huawei

A pesar de que el 2020 no fue el mejor año para la venta de teléfonos inteligentes pues millones de usuarios pospusieron el reemplazo de sus equipos, la industria sí registró cambios importantes, entre ellos que iPhone volvió a retomar el segundo lugar en el mercado, quitándole el lugar a Huawei. Mientras Samsung conserva el liderazgo.

De acuerdo con los nuevos informes de las consultoras en investigación de mercado Counterpoint Research y Canalys, Apple es hoy el segundo fabricante de teléfonos inteligentes más vendido en el mundo gracias a sus resultados de 2020. Mientras que Xiaomi, Oppo y Vivo ocuparon los siguientes tres lugares, según Counterpoint. Es decir que Huawei no figuró en el top cinco.

Hace poco menos de un año, los mismos analistas de investigación habían dado a conocer que Huawei había superado a Apple para colocarse en el segundo lugar de ventas en 2019. A pesar de que el fabricante chino mostraba números positivos y una creciente demanda, las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos que, entre otras cosas, le impidió utilizar los servicios de Google, afectaron de manera importante sus ventas.

Según los analistas, los envíos de teléfonos inteligentes de Huawei fueron un 21% más bajos en 2020 en comparación con 2019. Las repercusiones de acuerdo con Counterpoint llegaron a tal grado que la empresa china salió de los cinco primeros lugares en el cuarto trimestre del año. Esto significa que es la primera vez, en seis años, que Huawei no está en el top cinco, señala Canalys.

China está definiendo el mercado

A pesar de las cifras anteriores, hay que decir que no todo han sido malas noticias para Huawei. El reporte de las firmas consultoras expone que las ventas de la compañía se han mantenido positivas gracias a su mercado nacional. Es decir, los consumidores en China siguen teniendo a la marca como una de sus favoritas. De hecho, según se dio a conocer el 70% de los teléfonos inteligentes de la empresa se quedan en su país de origen.

La situación de Huawei fue una buena oportunidad para otras marcas chinas. Xiaomi por ejemplo aprovechó la situación para expandirse internacionalmente y vio aumentar los envíos de sus teléfonos inteligentes en un 17% en 2020 en comparación con 2019.

Sin embargo, la marca de más rápido crecimiento en 2020, según el informe de las analistas, fue Realme, una compañía, también de origen chino que envió 65% más teléfonos que en 2019.

Más allá del poderío asiático, el reporte también destaca que las ganancias de Apple fueron un poco más modestas pero suficientes para seguir impulsando su mercado. Con un aumento entre un 3 o 5% año tras año, según la consultora, Canalys por ejemplo afirma que Apple envió la mayor cantidad de iPhones en el cuarto trimestre del año pasado.

Por otra parte, la surcoreana Samsung, aunque sigue siendo el fabricante de teléfonos inteligentes más vendido en el mundo, los informes sugieren que está perdiendo participación de mercado. Tanto Canalys como Counterpoint dicen que sus envíos cayeron un 14% en 2020 en comparación con 2019.

Aun así, todavía está alrededor de 50 millones de teléfonos inteligentes por delante del segundo lugar de Apple, pero la brecha parece estar disminuyendo. Counterpoint dice que el gigante de la electrónica de Corea del Sur se enfrenta a una dura competencia de Apple en la gama alta del mercado y de los fabricantes chinos en la gama media.

Por último hay que considerar que, en general, el mercado de teléfonos inteligentes cayó en comparación con 2019. Canalys informa que los envíos disminuyeron un 7%, mientras que Counterpoint informa una disminución mayor del 10% debido a la pandemia, pero señala que los envíos comenzaron a repuntar en la segunda mitad del año.