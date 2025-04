Jitomate mexicano seguirá exportándose a EU: Sheinbaum

Después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que impondrá una cuota compensatoria de 20.91% a la mayoría del jitomate importado desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no fue notificado.

En su conferencia mañanera de este martes 15 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que la notificación se hizo a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos, por lo que están esperando a que se haga al Gobierno mexicano.

"No se notificó al gobierno mexicano, ni a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a través de la Secretaría de Economía, ni a través de la Secretaría de Agricultura. Se notificó a abogados de los productores de jitomate en Estados Unidos.

"Eso está mal, en todo caso tendrían que haber notificado al Gobierno de México también", dijo la Presidenta.

Ante quejas de productores estadounidenses sobre el precio bajo del jitomate mexicano, la titular del ejecutivo federal señaló que "es el precio de producción, sencillamente".

"No hay sustituto al jitomate mexicano en Estados Unidos. Si acaso un pequeño porcentaje que viene principalmente de Florida, pero la cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro en todo el mundo, porque además el jitomate se corta fresco y se lleva fresco", expuso.

La Presidenta confió en que esto no ocurra porque este proceso se ha hecho muchas veces y siempre ha ganado México: "En el caso, incluso de que llegara a aplicarse esta sanción, de todas maneras el jitomate mexicano seguiría exportándose a Estados Unidos porque no tiene sustituto, el principal problema que habría es que serían más caros los jitomates en Estados Unidos".

Añadió que hay otros procesos activos que no tienen que ver con la llegada a la Presidencia estadounidense de Donald Trump, sino que vienen desde hace tiempo, particularmente para el pollo y para el cerdo.

- "No se está cediendo a lo que dice EU sobre el agua"

La titular del Ejecutivo federal añadió que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, sostiene conversaciones con su homóloga, Brooke Rollins, sobre el tema del tratado de aguas.

Rechazó que nuestro país esté cediendo a lo que dice Estados Unidos sobre el tema del agua: "Lo que se está viendo es cuánta agua se podría entregar sin afectar a los productores mexicanos y qué podamos ir cumpliendo con lo que nos corresponde del tratado de 1944".

Comentó que hay diálogo con los gobernadores de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila para un acuerdo conjunto del agua que se puede entregar "a partir de lo que debe México" sin afectar a los productores mexicanos.