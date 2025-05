Jornada laboral de 40 horas; ¿qué trabajadores se beneficiarán?

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ya es un hecho en México; el anunció se realizó en el marco del Día del Trabajo, el pasado jueves 1 de mayo, y se llevará a cabo de forma progresiva hasta el año 2030.

"El objetivo primordial es construir, en colectivo, un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México", detalló Marath Baruch Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social, luego de que anunciara la instauración de las 40 horas laborales semanales.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente establece que la jornada laboral máxima es de 48 horas semanales, que deben distribuirse en ocho horas diarias durante seis días a la semana. Además, se quiere asignar no solamente el domingo como día de descanso obligatorio, sino añadir el sábado también por ley, teniendo dos días libres de actividades laborales.

¿Cómo se aplicará la jornada laboral de 40 horas?

El secretario Marath Bolaños explicó que se llevará a cabo un diálogo social nacional entre el 2 de junio y el 7 de julio de 2025 a través de foros organizados en distintas ciudades del país. Participarán trabajadores, empresarios, académicos y sociedad civil, con el fin de construir una propuesta que permita llegar al nuevo esquema laboral de forma ordenada.

¿Qué cambios implica la jornada laboral de 40 horas?

La Secretaría del Trabajo planteó que los cambios son:

- Jornada máxima de 40 horas semanales

- Dos días de descanso obligatorios por cada cinco laborados

- Sin reducción salarial

- Etapa de adaptación según el tamaño de la empresa

¿Para qué trabajadores aplicará la nueva jornada laboral?

Con esta reforma, el gobierno federal indicó que el objetivo es que el nuevo esquema laboral beneficie a todas las personas trabajadoras, sin distinción por sector o tipo de empresa.

La reforma no aplicará para los empleados que ya trabajan cinco días o menos con horarios de ocho horas diarias o menos, pues ya cumplen con el máximo de horas que establecería la nueva ley, por lo que no experimentarán cambios en sus días de descanso.

La reforma a la Ley del Trabajo señaló el secretario de Trabajo y Previsión Social, responde a una demanda histórica y forma parte de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, esta iniciativa ha generado controversia en el sector privado porque, de aprobarse, supuestamente habría una fuga de empresas, lo que acrecentaría la pérdida de empleo a nivel nacional.