José Medina Mora se registra como candidato único para presidir el CCE

El proceso electoral en el CCE confirma a José Medina Mora como candidato de unidad para la presidencia, reafirmando la unidad del sector privado.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 08:57 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Por acuerdo entre los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se registró José Medina Mora como candidato de unidad para presidir dicho organismo.

En un comunicado, se informó que al concluirse el registro de candidaturas que estuvo abierto del 6 al 11 de noviembre, el expresidente de la Confederación Patronal fue el único en inscribirse, al "ser propuesto como candidato de unidad para encabezar al CCE en el próximo periodo institucional".

Tras decidir no continuar en el proceso el expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo.

Los estatutos del organismo indican que "el Consejo Nacional será informado sobre el resultado del registro durante su sesión del 14 de noviembre, dando paso al periodo de presentación de propuestas ante los organismos que integran el CCE, previsto del 14 de noviembre al 5 de diciembre.

En la segunda semana de diciembre se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria en donde se formaliza la elección y el cambio de presidencia.

"Con este proceso, el Consejo Coordinador Empresarial reafirma su compromiso con la unidad del sector privado, la institucionalidad y la continuidad de los esfuerzos colectivos para fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo incluyente de México", dijo el CCE.

El ahora candidato de unidad estudió la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Tiene dos maestrías por la Universidad de Stanford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. Es doctor en Dirección de Proyectos de Ingeniería también por la Universidad de Stanford.

Fundó la empresa CompuSoluciones, empresa integradora mayorista de soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones, en donde es fundador y presidente del Consejo de Administración.

