Jóvenes con RFC no estarían obligados a hacer declaración

La propuesta contenida en la miscelánea fiscal 2022 para que los jóvenes de 18 años de edad se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no los obligará a hacer declaraciones o pago de impuestos a menos que trabajen.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de ser aceptada esta iniciativa en el Congreso de la Unión, tendrán un tratamiento fiscal de sujetos no obligados.

Esto significa que no tendrán que presentar declaración de impuestos, tampoco enviar avisos o hacer algún trámite con el SAT.

No tendrán ninguna obligación fiscal, mientras sean estudiantes y no tengan un empleo.

Sólo deberán registrarse ante el SAT y sacar su firma electrónica.

La medida tiene tres propósitos: fomentar la cultura fiscal entre la juventud, evitar el robo de identidad y facilitarles un trámite que tendrán que hacer si reciben recursos de sus padres o para una beca.

Cuando terminan sus estudios, los muchachos necesitan el RFC para sacar la cédula profesional.

Becas y depósito de mesadas

Si obtienen una beca, se pide que tengan abierta una cuenta bancaria, para lo cual se solicitan esos mismos requisitos.

Si los padres les depositan y necesitan hacer una transferencia para su mesada, tienen que abrir una cuenta bancaria.

Robo de identidad

Pero lo más importante es para impedir el robo de identidad, ya que en la mayoría de los casos las factureras utilizan como "pantalla" a personas muy jóvenes o adultos mayores a los que tienen como prestanombres.

Es decir, usan los nombres de jóvenes de entre 18 y 20 años de edad o personas de entre 80 y 100 años de edad, para que figuren como socios o representantes de las empresas.

"Nomineras" se aprovechan

Hay empresas fantasmas que pertenecen al grupo clasificado por el SAT como "nomineras" que son las que le pagan un sueldo a jóvenes de una compañía lo mismo en Mexicali que en Yucatán o Chiapas que tienen incluso nóminas de hasta 80 millones de pesos.

SAT en las universidades

Para facilitar la inscripción al RFC, el SAT instalará módulos de registro en las principales universidades públicas y también en las escuelas de educación superior privadas que lo soliciten.