Jóvenes no cubren perfil de 43% de empleadores

La posibilidad de llamar la atención de un reclutador es más complicada para los jóvenes; 43% de los empleadores de todo el mundo reconocen que se les dificulta encontrar las competencias necesarias para una vacante entre los principiantes, de acuerdo con un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esto se debe a que el mercado laboral vive la mayor revolución de aptitudes solicitadas por un empleador, como tener habilidades de comunicación, priorización, adaptabilidad, toma de iniciativa, integridad, pensamiento analítico y saber construir relaciones, muestran estudios de ManpowerGroup.

Destacarán en las entrevistas los candidatos que demuestren experiencia e interés por desarrollar empatía, coaching (recibir apoyo para transformar comportamientos y creencias) y resiliencia, arroja el informe Lo que los trabajadores quieren de la firma global. "Nos encontramos en el momento en que, incluso, las habilidades más demandadas en la fase inicial de la crisis son diferentes a lo que hoy requiere el empleador y lo que se espera para el futuro", dijo Tania Arita, gerente regional en Talent Solutions en ManpowerGroup.

Un reporte sobre la empleabilidad en jóvenes de la OIT pone de manifiesto que la capacitación adquirida en la formación académica tiende a ser obsoleta más rápido. Aunado a ello, al no haber suficientes puestos laborales no se aprovecha la capacidad de millones de jóvenes, sino que se busca cubrir las posiciones con quienes apenas muestran algunas de las competencias.



Habilidades clave

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha alertado que América Latina tiene la mayor brecha mundial entre las competencias disponibles y las que se requieren en la actualidad. "Es momento de llevar a los jóvenes al terreno de la empleabilidad", recalcó Arita.

Lo anterior significa que aprendan a formarse en habilidades transversales, es decir, aquellas que son ampliamente transferibles a distintos ámbitos y no específicas para un trabajo, sector o disciplina. En lo que respecta a competencias, resulta clave querer "aprender a aprender", que la persona sea capaz de organizar, procesar y retener información; que use el tiempo de forma eficaz y eficiente, sin sacrificar la calidad, y que se adapte y complete las tareas asignadas.

Otra destreza muy solicitada es la "resolución de problemas", es decir, pensar en forma creativa, identificar y resolver problemas de manera independiente y sugerir ideas nuevas para cumplir con el trabajo.

"Para el empleador, que la persona demuestre competencias de este tipo significa que será capaz de responder mejor a los cambios en el lugar de trabajo. De ahí que resulte importante desarrollar esas destrezas en el trabajo o a través de capacitación propia", dijo Arita.

El mejor lugar para adquirir estas competencias es trabajando, pero muchos empleadores no están dispuestos a contratar si no se demuestra capacidad en ellas. Por eso, las personas y las escuelas deben involucrarse más en obtener esas destrezas, enfatizó.