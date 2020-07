Kodak anuncia su inmersión en el mundo farmacéutico

La pandemia del coronavirus ha cambiado la vida de las personas y las compañías de forma a veces drástica. Ejemplo de ello es la firma Eastman Kodak, la cual anteriormente era reconocida por ser líder en ventas de fotografía, ahora ha anunciado su inmersión en el mundo farmacéutico.

Kodak recibirá un préstamo federal de 765 millones de dólares para ayudar a reducir la dependencia en otros países de ingredientes en medicamentos genéricos, un acuerdo que el presidente Donald Trump aclamó el martes como un avance para llevar más fabricación farmacéutica a los Estados Unidos.

De esta forma, Kodak Pharmaceuticals fabricará ingredientes farmacéuticos críticos que han sido identificados como esenciales pero que han caído en una escasez nacional crónica, según lo definido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El antiguo líder en ventas de fotografía se está preparando para producir ingredientes para una serie de medicamentos genéricos, incluido el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina que el presidente Trump ha promocionado en el tratamiento del coronavirus, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.

El préstamo gubernamental ayudará a respaldar los costos iniciales necesarios para reutilizar y expandir las instalaciones existentes de Kodak en Rochester, Nueva York y St. Paul, Minnesota.

De igual manera, la unidad Kodak tendrá la capacidad de producir hasta el 25% de los ingredientes farmacéuticos activos necesarios para fabricar medicamentos genéricos en los Estados Unidos, dijo Trump.

"Nunca debemos depender de una nación extranjera para las necesidades médicas u otras de Estados Unidos", dijo Trump en la Casa Blanca.

El anuncio realizado por la compañía fotográfica con sede en Rochester, tuvo una rápida reacción, ya que sus acciones se triplicaron en su valor en la Bolsa de Nueva York, el mejor día de su historia.

Kodak se ha diversificado para compensar la pérdida a gran escala de su negocio de fotografía. Adam Boehler, quien dirige las FDI, dijo que se enteró de que la compañía estaba interesada en crear una startup que pudiera suministrar ingredientes para productos farmacéuticos.

"Si se miran los medicamentos, el 90% de los medicamentos que tomamos hoy son genéricos, y casi todos se fabrican en el extranjero", dijo Boehler en una entrevista con el medio informativo CNBC. "El fabricante dominante de ingredientes para genéricos es China, y el número 2 es India, necesitamos cambiar eso".

Trump llamó a Kodak "una de las grandes marcas del mundo" y agregó que "entonces la gente se volvió digital y Kodak no la siguió". Dijo que la compañía ahora ha contratado a "algunas de las mejores personas del mundo" para su nueva empresa.

En un comunicado, IDF dijo que una vez que esté completamente operativo, Kodak Pharmaceuticals respaldaría 360 empleos directos y otros mil 200 indirectamente.

El rival de Trump en las elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden, ha estado criticando a su administración por no presionar a más compañías para que produzcan ventiladores y otros equipos médicos y de protección críticos durante el brote de virus bajo la Ley de Producción de Defensa. La ley le da al presidente la autoridad de emergencia para tomar una variedad de opciones, incluyendo priorizar órdenes del gobierno federal y ofrecer préstamos.

El presidente republicano ha respondido que su uso de la autoridad ha sido lo suficientemente efectivo como para salvar vidas al "eliminar obstáculos en la cadena de suministro".