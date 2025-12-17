La CNBV revoca licencia a Vector

Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación a Vector, la casa de bolsa que fundó el regiomontano por adopción Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

"Con escrito presentado a esta comisión el 1 de diciembre de 2025, Vector Casa de Bolsa solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores (LMV)", dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El pasado 25 de junio, Vector fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con Intercam y CIBanco, de haber realizado supuestas operaciones de lavado de dinero, lo que significó un fuerte golpe reputacional del cual finalmente no lograron recuperarse.

Ante las acusaciones, las tres financieras fueron intervenidas por la CNBV para intentar garantizar sus operaciones; sin embargo, sufrieron la pérdida de clientes y la salida de recursos, con lo cual comenzaron a diluirse en el sistema mexicano.

El 1 de octubre, Vector acordó con Finamex Casa de Bolsa la transferencia de cuentas y activos.

En esa fecha, la compañía dio a conocer que emprendió un proceso de análisis y evaluación de distintas alternativas que garantizarán la continuidad, estabilidad y seguridad de las inversiones de sus clientes, así como la preservación de su legado institucional.

"Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México", informó la empresa que nació en 1974.

El 20 de octubre, Vector casa de bolsa se despidió de clientes e informó que, desde esa fecha, sus cuentas y saldos estaban disponibles en Finamex.

La CNBV, autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México, fue la entidad responsable de imponer sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar las citadas irregularidades operativas.

Por su parte, Intercam vendió casi toda su operación a Kapital Bank, mientras que CIBanco traspasó su negocio fiduciario a Multiva, su cartera de crédito automotriz a BanCoppel y también solicitó la revocación de su licencia el pasado 10 de octubre, por lo que hoy se encuentra en proceso de liquidación.