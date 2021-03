La Fed anuncia que no cambiará política monetaria hasta 2023 y beneficia al peso

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que mantiene la tasa de interés anclada cerca del cero, además de mantener el ritmo actual de compras de activos. Con el anuncio el peso mexicano se apreció hasta su mejor nivel en un mes y apenas por encima de la cotización del 9 de noviembre del año pasado.

Antes del anuncio de política monetaria el peso y la BMV descendieron debido a la cautela que las personas participantes de mercado mostraron. El tipo de cambio cotizó hasta en 20.7198 pesos por dólar y luego de siete sesiones de ganancias, el referencial bajó un 0.58 por ciento, pese a tocar máximos no vistos desde octubre de 2018.

Los funcionarios de la Fed mejoraron las expectativas de crecimiento del PIB y la inflación y recortaron las estimaciones de la tasa de desempleo.

"Tras una moderación en el ritmo de la recuperación, los indicadores de actividad económica y empleo han aparecido recientemente, aunque los sectores más afectados por la pandemia siguen siendo débiles. La inflación continúa por debajo del 2 por ciento", dijo el comité en su declaración.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, concluyó que la inflación podría aumentar este año, pero no será suficiente para cambiar la política monetaria que busca que supere el 2 por ciento.

"Esperamos que empecemos a hacer un progreso más rápido tanto en los mercados laborales como en la inflación a medida que avanza el año debido al progreso con las vacunas, debido al apoyo fiscal que estamos recibiendo", dijo Powell. "Esperamos que eso suceda, pero primero tendremos que verlo".

El peso cerró la sesión con una apreciación diaria de 24 centavos, o 1.17 por ciento. El dólar spot se vende en 20.3500 pesos, en tanto que en ventanillas de Banorte se coloca en los 20.65 pesos por cada billete verde. A lo largo de la sesión el tipo de cambio cotizó entre 20.3310 y 20.7600 pesos por dólar.

El IPC (S&P/BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alargó las pérdidas del arranque de la jornada, después de siete jornadas de ganancias.

El IPC se coloca en las 47 mil 748.26 unidades, una baja de 0.95 por ciento, equivalente a -455.69 puntos.

WALL STREET SE BENEFICIA

Con el anuncio de la Fed, el Dow Jones saltó 200 puntos, luego de que las acciones abrieron mixtas en Wall Street previendo la decisión de olítica monetaria.

Las acciones del principal parqué estadounidense borraron las pérdidas y subieron frente a la expectativa de no cambiar el tipo de interés hasta 2023, lo que esperan estimule a que la inflación crezca más de lo habitual y así garantizar una recuperación económica completa.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 210 puntos. El S&P 500 subió un 0.5 por ciento y el Nasdaq Composite eliminó las pérdidas con un 0.8 por ciento más. El índice que aglomera a las principales tecnológicas había caído 1.5 por ciento a inicios de la sesión afectadas por el aumento en los costos de los rendimientos de los bonos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó 2 puntos básicos a 1.64 por ciento. A inicios de la sesión de este miércoles la tasa de referencia saltó a 1.689 por ciento, un nivel no visto desde fines de enero de 2020.