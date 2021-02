La lección de la crisis en Texas es no depender de privados y tener alternativas de energía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy desde La Paz, Baja California Sur, que la lección que dejó la crisis energética invernal de Texas, que afectó el abasto de gas en México, es no depender de las empresas privadas y tener más alternativas de energía.

"Es muy importante también el no poner todos los huevos en una canasta. ¿Por qué salimos nosotros? Porque tenemos varias fuentes para generar energía. Es un abanico. ¡Cómo nos ayudaron las hidroeléctricas!, que también las habían dejado en el abandono y estaban subutilizadas", dijo hoy durante la inauguración de unidades de turbogás aeroderivadas en La Paz, Baja California Sur.

Cuestionó la ética de las empresas que aumentaron los precios del gas natural durante la crisis los apagones; cuestionó que dejaran a las familias texanas sin energía en plena tormenta invernal y dijo que es el mejor ejemplo de que no de debe dejar en manos de los privados la rectoría de la energía.

"Por qué les cuesta más trabajo en Texas resolver el problema, porque está muy pulverizado el mando, no hay control porque tienen, inclusive, mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado. Cómo es que se apuesta todo al mercado y s piensa diluir al Estado, si en una circunstancia de crisis, los que mueven al mercado no están pensando en los ciudadanos, no están pensando en el pueblo, por eso el incremento en el precio del gas, hasta en 5 mil por ciento, cómo dejar a millones de gentes sin luz, encerrados, pasando, padeciendo de frío y sin atender a la población", detalló.

López Obrador aseguró que en México no existirá un hecho así, ya que los responsables del Gobierno ponderan el bienestar de la población.

"Eso no sucede en nuestro país, ni va a suceder, porque ya no van a regresar los tecnócratas neoliberales que sólo pensaban en los negocios particulares, a nosotros sólo nos importa el negocio público, sólo nos interesa atender al pueblo, a la gente", puntualizó.

Dijo que al mercado no lo mueve la mano invisible, como dice la teoría elaborada por Adam Smith. Dijo que eso es mentira. Que son individuos y empresas puntuales.

El mandatario mexicano celebró que en México se haya podido solucionar el problema de abasto de luz en tan solo cinco días.

"¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el tema? Cinco días, cinco días, por el trabajo de obreros, de los técnicos de la CFE", destacó.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el precio de la luz no incrementará en México. "No vamos, aunque aumente el precio del gas natural, a aumentar el precio de la luz", dijo. López Obrador defendió que su Gobierno ha manejado el sector energético con "mucha eficiencia y honradez".

Las bajas temperaturas y las tormentas en Texas produjeron una cadena de eventos de falta de suministro que dejaron sin electricidad a cerca de 5 millones de usuarios en el norte de México el lunes, ya que la falta de gas natural interrumpió la generación de energía.

Los apagones y cortes programados se prolongaron durante tres días pero, según explicó el Gobierno, pudieron solucionarse con la búsqueda de combustibles alternativos de toda clase, desde combustolio y gasoil, a carbón, energía nuclear, hidroeléctrica y la compra de dos barcos de gas licuado que estaba previsto que llegaran el jueves por la tarde a los puertos de Manzanillo (en el Pacífico) y Altamira (en el Golfo de México).