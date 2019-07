La multinacional Burger King ofrece tacos mexicanos a un dólar en todo Estados Unidos

La cadena de comida rápida Burger King ofrece desde este martes en todo EE.UU. y por un tiempo limitado tacos a un dólar tras el "éxito" que ha recibido la venta de este popular platillo mexicano en sus locales de la costa oeste.



La compañía, con sede en Miami, detalló este martes en un comunicado que la promoción busca agregar "variedad" a la oferta de la popular hamburguesería con un taco que incluye tortilla crujiente, carne, queso, lechuga y salsa.



"Hemos visto el éxito con los tacos en esos restaurantes y sabíamos que era hora de traer a este favorito de la costa oeste de la nación", manifestó Chris Finazzo, presidente de la compañía en Norteamérica, en un comunicado.



Aunque Burger King ofrece desde 2010 tacos en su menú en el oeste del país, desde este martes los comensales de todo EE.UU., con excepción de Hawai y Alaska, donde serán más caros, podrán comprar los "tacos crujientes" por 1 dólar y por un tiempo limitado que la cadena no precisó.



En promedio, el 72 % de los consumidores de las cadenas McDonalds, Taco Bell y Jack in the Box que compran en el menú un producto con el precio en promoción también compran del menú regular en la misma visita, según un análisis reciente del NPD Group.



Expertos en mercadotecnia además señalan que estas tácticas de las cadenas de comidas rápidas van de la mano del crecimiento de la gastronomía mexicana en el país, en la que los tacos y burritos compiten en ciertos negocios con las tradicionales hamburguesas y los perritos calientes.



La promoción anunciada este martes se suma a la hamburguesa vegetariana, llamada "Impossible Whopper", que la compañía empezó a ofrecer en 59 restaurantes de la ciudad de St. Louis (Misuri), con miras a expandir esta opción en sus menús de todo el país.



La respuesta a la propuesta fue favorable, dado que el número de clientes en los locales donde se ofrecía la hamburguesa vegetariana superó en 18,5 % el promedio nacional, según la firma inMarket inSight.



Burger King, fundada en 1954, tiene más de 17.700 establecimientos en un centenar de países.