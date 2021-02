La oferta de vuelos resiente restricciones

La programación de la oferta de vuelos y asientos de avión comenzó a resentir las restricciones de ingreso a Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cifras de la consultora británica Official Airline Guide (OAG) que retoma el Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac.

La oferta aérea programada en rutas internacionales reportó un avance de 67.3% en la primera quincena de febrero, tras registrar una tasa de 71.9% en la segunda mitad de enero pasado. Los vuelos nacionales reportaron una mejora de 73.7% a 75.8% en el mismo lapso.

Mientras se continúa reanimando la programación de oferta aérea en rutas nacionales, comienzan a resentirse los efectos de las medidas restrictivas de ingreso a la Unión Americana y Canadá, al observarse el inicio de la desaceleración en la programación de vuelos internacionales, explica el centro de investigación que dirige Francisco Madrid.

A partir del 26 de enero, es obligatorio presentar una prueba negativa de Covid-19 para viajar de México a Estados Unidos, mientras Canadá declaró la suspensión de todos los vuelos a México del 31 de enero al 30 de abril. Sin embargo, no sólo estas dos naciones han puesto restricciones a los viajes. A partir del 15 de enero es obligatorio presentar una prueba negativa de Covid-19 para viajar de México a Reino Unido; y desde el 1 de febrero para el caso de España.

Francia cerró sus fronteras a todos los países que no pertenecen a la Unión Europea, lo que parece el inicio de otro confinamiento global como en 2020. Cuba venía reduciendo los vuelos con México desde el 1 de enero pasado, pero el 6 de febrero aplicará más restricciones.

Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Francia y Cuba enviaron, en conjunto, más de 6.5 millones de turistas por avión el año pasado, 84% del total de extranjeros que llegaron a México. Tan sólo por las restricciones de Canadá, México va a perder 782 millones de dólares este año, las cuales pueden generar una disminución de hasta 791 mil turistas de ese país, dio a conocer Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). El Cicotur estima que, entre enero y abril, México va a perder más de mil millones de dólares por las restricciones canadienses.