Las 4 claves para que tener buenas finanzas personales en 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- No es una misión imposible lograr el éxito financiero. De acuerdo con Prestadero, comunidad de préstamos entre personas, la clave es tener voluntad y ordenar tus finanzas.

Gerardo Obregón, fundador y director general de la empresa, comenta que "no existe una receta mágica para lograr unas finanzas sanas, sino que el secreto está en la disciplina y constancia".

Así, plantea cuatro propósitos para conseguir el éxito financiero:

1. Infórmate: Adquirir conocimientos financieros no sólo es necesario, es indispensable y, en los tiempos que corren, no saber no es pretexto, ya que contamos con los medios para poder informarnos.

"Muchas instituciones tienen programas de educación financiera que son gratuitos", destaca Prestadero.

2. Planifica: Puedes armar tu presupuesto mensual y seleccionar cuánto de tus ingresos mensuales va destinado a tu renta, servicios, despensa, ahorro, diversión, etc. Con esto, podrás tener cuentas exactas de todo lo que gastas y para que éstas destinando tu dinero.

3. Ahorra: El hábito del ahorro es forzoso para cumplir muchas metas a mediano y largo plazo, ya sea que quieras adquirir una casa, coche, un viaje o poner algún negocio, por lo que, si aún no lo haces, es buen momento para ponerlo en práctica.

Existen muchas formas y métodos para ahorrar; sin embargo, todos tienen algo en común, y esto es la constancia.

"El ahorro también nos puede salvar en situaciones complicadas, ya sea por pérdida de trabajo, un accidente o cualquier contingencia que aparezca en nuestras vidas. Tener un guardadito siempre nos ayudará a salir de apuros", dice la firma.

4. Invierte: Una vez dominado el tema del ahorro, no bastará con guardar el dinero por tiempo indefinido en una cuenta bancaria y mucho menos poniéndolo bajo el colchón: recordemos que, con el paso del tiempo, el dinero va perdiendo su valor adquisitivo y para poder compensar esta pérdida, será necesario poner nuestro dinero a hacer más dinero.

Para invertir también existen muchas formas de hacerlo y puede ir desde tener una cuenta de inversión que te de rendimientos, hasta invertir en algún negocio o fintech. Infórmate y elige la que se adapte más a tu estilo de vida.