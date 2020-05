Las cosas se pondrán más difíciles si el paro dura más, dice Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, pidió a los trabajadores reflexionar sobre la importancia de que el gobierno federal apoye a las empresas en el pago de los salarios, porque dijo las cosas se pondrán más difíciles si se extiende más el paro.

En una carta que difundió en un tuit con motivo del día del Trabajo expuso al "amigo trabajador" que les escribe porque sabe que empleados y patrones están muy preocupados por la situación actual.

"He decidido escribirte esta carta porque sé que estás preocupado. Con la pandemia del coronavirus, nuestros clientes dejaron de comprar y untos tuvimos que guardar todo en la empresa para cerrar por tiempo indefinido", dijo en la carta.

Dijo que la situación es muy difícil sobre todo para las empresas que cerraron porque no están en la lista de sectores esenciales.

"Nuestra empresa no está en la categoría de 'esenciales' para las autoridades, aunque aquí para nosotros, esta empresa con sus productos y servicios, es todo lo que tenemos para sobrevivir", añadió.

"La verdad es que yo también estoy muy pero muy preocupado. Con la empresa parada, sin ventas, con los gastos que no paran, ¿Cómo le haremos para no desaparecer? ¿Cómo pagaremos todos los gastos? Y lo que más me angustia ¿cómo le haré para pagarte puntualmente el sueldo?", expuso.

Dijo que el panorama es difícil por las medidas de contingencia para evitar los contagios por el Covid-19, por lo que pidió a los trabajadores reflexionar sobre la necesidad de que el gobierno federal apoye en el pago de salarios.

"Las cosas se van a poner más difíciles pues el paro durará más tiempo según anunció el gobierno. Recién me enteré que nuestro competidor, al que veíamos tan fuerte, ya tuvo que comenzar a despedir a gente muy valiosa.

"¿Tú crees que es mucho pedir que el gobierno, al que por cierto mantenemos desde siempre con nuestros impuestos, se preocupe en una emergencia como esta por nuestra empresa?", añadió.

De Hoyos Walther explicó que no se sabe cuánto tiempo aguantarán los negocios en ese escenario de que deberán permanecer en paro. "Lo que no sé es cuánto pueda aguantar si la contingencia continúa y si las autoridades disponen que sigamos cerradas".

Por lo que añadió: "Me parece justo que, después de pagar y pagar impuestos por años, el gobierno federal nos ayude en esta emergencia y apoye cubriendo una parte de tu salario. Si se pone en vigor el salario solidario y sumándole lo poco que nos queda en el banco, estoy seguro que si podríamos seguir uno o dos meses más con la plantilla de trabajadores completa".