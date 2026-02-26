logo pulso
Las cuentas externas se fortalecen: Banxico

Por El Universal

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Las cuentas externas se fortalecen: Banxico

Ciudad de México.- Durante 2025, las cuentas con el exterior de las operaciones financieras y comerciales de México con el resto del mundo, registradas en la balanza de pagos, dieron como resultado un déficit de la cuenta corriente por 8 mil 200 mdd.

El saldo negativo representó 0.4% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), menor al saldo negativo de 2024, cuando significó 0.9% de la economía, con 16 mil 696 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico).

Señaló que la reducción anual del déficit de cuenta corriente se originó de una ampliación del superávit de la balanza de mercancías no petroleras.

Lo anterior fue contrarrestado por mayores saldos negativos de las balanzas de mercancías petroleras, de ingreso primario y de servicios, así como un menor superávit de ingreso secundario.

Así, las cuentas externas del país no representaron ningún desbalance importante, dado que los ingresos de divisas fueron suficientes para financiar el déficit en la cuenta corriente.

Por los ingresos destacan las remesas que, si bien registraron un retroceso de 4.6%, totalizaron 61 mil 777 millones de dólares. Hubo una entrada de 664 mil 837 millones de dólares por exportaciones de mercancías y 40 mil 871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa.

