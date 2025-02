Las fechas para los eventuales aranceles a México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la implementación de los aranceles del 25% previstos al comienzo de su administración para México y Canadá no se detendrán, asegurando que "millones han muerto por el fentanilo".

Durante una conferencia de prensa este miércoles, se le cuestionó al mandatario estadounidense la fecha de inicio para las medidas arancelarias, respondiendo que comenzarían el 2 de abril.

"A partir del 2 de abril, los aranceles van. Lo iba a hacer a partir del primero de abril, pero soy supersticioso. Los aranceles van. No todos, pero sí algunos de ellos. Creo que vamos a ver algo increíble. Se han aprovechado de nosotros por mucho tiempo. Hemos sido gravados", declaró.

Después de las declaraciones, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, salió a corregir la información, asegurando que la pausa relacionada con el fentanilo vence en marzo, fecha que será clave para "evaluar los avances" en materia de seguridad.

"Al final de esos 30 días tienen que probar al presidente que le han satisfecho al respecto. Si lo han hecho, habrá una pausa", sostuvo.

Trump anunció una prórroga para la implementación de los aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses, con fecha límite el 4 de marzo.

Ante la respuesta dada a la prensa, se le pidió una aclaración para el día que entrará en que entran en vigor los gravámenes, el republicano afirmó "el 2 de abril para todo"

Declaraciones confusas de Trump

No es la primera vez que el mandatario de EU realiza declaraciones confusas durante su segunda administración en la Casa Blanca.

A comienzos de año, el presidente estadunidense confundió a España como miembro de los BRICS, organización a la cual no pertenece. Cuando se le aclaró que esta nación no forma parte de este grupo, respondió que impondría aranceles al organismo.

"España es una nación BRICS. ¿Sabes qué es una nación BRICS? Lo descubrirás. Si los países BRICS quieren hacer eso, está bien, pero impondremos al menos un arancel del 100 % a los negocios que hagan con Estados Unidos", afirmó Trump.

Otro caso que enfrentó Trump fue el rechazó legal de varias órdenes ejecutivas, incluida la suspensión de las admisiones de refugiados, ante los esfuerzos de Elon Musk para reducir la fuerza laboral.