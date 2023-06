Las marcas de croquetas de perro que no cumplen, según Profeco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que hay croquetas para perro de diversas marcas que no tienen los mínimos de grasa ni proteína permitidos por la normatividad.

Como resultado del estudio que realizó el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor en 46 productos, de los cuales tres son para perros de más de 7 años, uno es de especialidad y los otros 42 son para perros adultos, encontró incumplimientos pues dicen tener cárnicos pero no los tienen u ostentan leyendas que no pueden demostrar.

----Croquetas que incumplen la norma

Aunque los detalles del estudio se darán a conocer en la revista del mes de julio, estos son algunos de los productos que incumplen:

-Ke! Precio, alimento para perro de 2 kilos "no cumple con la recomendación mínima de Proteína de AAFCO (Asociación Americana de Controles Oficiales Alimentarios) para perros en mantenimiento" e incumple con el contenido Máximo de fibra que declara.

-Respet o Republic of Pets, "alimento completo y balanceado para perros adultos de razas pequeñas y medianas en presentación de 4 kilos, no cumplió con el contenido neto declarado".

-Natdog, de 2 kilos incumple con los contenidos de máximos de fibra y cenizas declarados.

-Pet´s Club, para perro adulto de 5 kilos, "no cumple con los contenidos de máximos de fibra y mínimo de proteína declarados".

-Gran Pet, "carne fresca, alimento para perro adulto razas medianas y grandes, 4 kilos, no cumple con los contenidos de máximos de cenizas y mínimo de grasa declarados".

-Gran Pet Natural Gourmet, "Alimento holístico seco para perro adultos razas medianas y grandes de 3 kilos, no cumple con los contenidos de máximos de cenizas y mínimos de grasa y proteína declarados".

-Canidae Pure goodness Real Duck, de 1.8 kilos no cumple con el mínimo de proteína declarado.

-Respet Republic of Pets, para perros adultos de razas pequeñas y medianas de 4 kilos no cumple con el contenido mínimo de grasa declarado.

La Profeco verificó que estos productos cumplieran con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) siguientes: NOM-002-SCFI-2011. Productos preenvasados-Contenido Neto-Tolerancias y Métodos de Verificación, la NOM-012-ZOO-1993. Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, que incluya las modificaciones del 2004 y la NOM-061-ZOO-1999. Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal.