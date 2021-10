Las "nenis" podrían comenzar a pagar impuestos al SAT

¿Te suena la palabra neni?, ¿sabes lo que es? Se trata de un grupo de mujeres que saltaron a la fama digital este año debido a su gran presencia; ellas venden cosas por internet, desde ropa o zapatos, hasta diversos artículos, todo lo que te puedas imaginar, y lo hacen por medio de sus redes sociales o de aplicaciones de comercio de este tipo. Algunas venden los artículos que ya tienen en su clóset y siguen en buen estado, otras prefieren ofertar productos nuevos, como sea, ellas se han convertido en un grupo importante por ser una fuente de ingresos en sus hogares.

Entre sus frases características están: "entrego en punto medio", "hoy cierro pedido", "nos vemos abajo del reloj del metro", "es la última que me queda, hermosa"; y se les bautizó como nenis porque es la forma en que suelen llamar a sus clientas.

Algunas de las nenis venden por internet para sacar un ingreso extra, pero otras lo hacen porque es su trabajo, su única fuente de dinero. Cuando se hicieron tendencia en la web, algunas de ellas mencionaron en sus redes sociales que se sentían orgullosas de ser nenis, que no tenían por qué tener vergüenza de lo que hacían, ya que eran ejemplo de mujeres trabajadoras.

¿Por qué las nenis podrían pagar impuestos en 2022?

El panorama de estas mujeres emprendedoras pintaba muy bien, hasta qué llegó el SAT. Así es, el pasado 21 de octubre se realizó la conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C,., en la que se mencionó que a partir del 2022, las personas mayores de 18 años deben darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo a lo aprobado en la Miscelánea Fiscal 2022. En el caso de las personas que no generen ingresos, no tendrán que presentar su declaración fiscal, pero quienes sí lo hagan, estarán obligados a hacerlo y, con ello, a pagar los impuestos correspondientes.

Por lo que el SAT podría multar a las nenis o personas que venden por redes sociales o internet; y en caso de no hacerlo, las multas podrían ascender hasta los 10 mil pesos.

"Ahí se ve claramente la obligatoriedad de dar de alta el RFC, si no lo haces tienes multas porque estás obteniendo ingresos y eso se conoce como economía informal y estarías obligado tanto a pagar la multa por no darte de alta y al pago de impuestos por omisión de ingresos", dijo en la conferencia de prensa el presidente de la comisión representativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

En el artículo 80 del Código Fiscal de la Federación se expone que si una persona física no se ha dado de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es acreedora de una multa que va de los 3 mil 870 hasta los 11 mil 600 pesos.

Es importante precisar que las nenis, este grupo de vendedoras por internet crecieron exponencialmente durante la pandemia, ante el desempleo y la difícil situación económica.