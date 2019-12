Las nuevas tendencias para comprar en Navidad

A unos días de celebrar la última Navidad de la década, las tendencias de las personas que compran regalos para sus seres queridos no son las mismas, pues ahora los consumidores no sólo buscan los mejores precios durante la temporada de las festividades decembrinas.

Esto porque ahora se preocupan por dejar huella en el cuidado del medio ambiente a través de adquisiciones hechas de manera responsable, reveló una encuesta de la compañía de servicios profesionales Accenture.

El ejercicio identificó que los compradores comienzan a enfocarse en hacer una contribución para cuidar al planeta. Entre las preocupaciones de los consumidores se encuentran, por ejemplo, identificar que los productos que consumen se fabrican de forma ética y sostenible, así como verificar el origen de los materiales o ingredientes, y recibir entregas de pedidos sin envolturas.

La mitad de los encuestados aseguraron que prefieren optar por un servicio de entrega más lento pero con un menor impacto ambiental como envíos aéreos en lugar de terrestres, o recoger directamente sus compras en la tienda.

En tanto, 45% de encuestados dijeron que es más probable que hagan sus compras en un establecimiento con políticas y prácticas comerciales socialmente responsables que velen por darle buenas condiciones de trabajo a sus colaboradores.

Además, los compradores quieren una mayor transparencia y compromiso cuando se trata del uso que los establecimientos le dan a sus datos personales después de realizar compras en sitios web.

Es la era de los negocios responsables, donde los consumidores tienen cada vez más conciencia ambiental y social, lo que significa que las personas va a elegir a marcas que no solamente hablen del tema, sino que lo demuestren a través de sus prácticas, dijo Armando Díaz, socio director de la Industria de Productos en Accenture México.

En cuanto al canal para realizar las compras, se observó que es más probable que los compradores navideños adquieran directamente un artículo que les gusta que comparar los precios en línea, pues todavía prefieren visitar tiendas físicas para inspirarse al momento de elegir los regalos. Además, se espera que la mitad de sus compras para recibir al 2020 se harán en un centro comercial.

La época es ideal para que con creatividad e innovación, los minoristas aprovechen el aumento de tráfico peatonal so sólo para obtener más ingresos, sino para encontrar a los clientes que pueden ser leales a su marca a lo largo del año, señaló Díaz.

Acerca de los factores que los consumidores toman en cuenta antes de elegir un lugar donde comprar, 82% de los encuestados citó precios más bajos como el factor principal, seguido de ofertas o descuentos especiales, con 77%.