Legislativo debe actuar o llevarán a la ruina a México: Canacintra

En el país se necesita un plan de emergencia para lograr que se reactive la economía de México, por lo que ante la negativa del gobierno federal es necesario que los legisladores tracen el plan y no sean corresponsables de la ruina a la que puede llegar la economía mexicana, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez.

Dijo que la situación es crítica porque ante la falta de apoyos gubernamentales en los negocios seguirá la mortandad, la falta de liquidez provoca que se acumulen cuentas por pagar, sigue el desempleo y la economía tendrá una muy fuerte caída de alrededor de 10% del PIB.

Además, se estima que el desempleo siga al alza y para fines de año el número de personas que se quedaron sin Seguro Social alcance el millón 700 mil. Por lo que no se espera una pronta recuperación, sino que estos problemas económicos "van a agudizar los problemas sociales", dijo a EL UNIVERSAL.

Por ello, "lo que estamos insistiendo es que tiene que haber un plan de emergencia, si ya no es por parte del Ejecutivo, tiene que ser por parte del Legislativo, sino ellos serán corresponsables de la ruina de México, no sólo en este año sino de la reactivación nula del resto del sexenio", expuso el líder de la Canacintra.

Expuso que por la ausencia de plan de emergencia se estima que al menos 100 mil empresas micro, pequeñas y medianas no logren "librarla" de aquí al fin de año.

Comentó que la reapertura va lenta y avanza de manera heterogénea, por ejemplo en el Norte del país va más rápido y más lento en el centro o sur del país, estimándose que actualmente estemos al 50% o 60% de la reactivación, sin embargo los niveles de venta están bajos.