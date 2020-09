Ley antichatarra provocará 300 mil despidos y amparos: Coparmex

La legislación que pretende evitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, refrescos o cigarros generará un impacto adicional en el empleo, además de que se puede traducir en una ola de amparos contra esa medida, dijo el vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Reginaldo Esquer Félix.

El representante del sindicato patronal afirmó que si el Congreso aprueba aumentos del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y sigue con las prohibiciones "el impacto que se tiene calculado en términos de empleos adicionalmente a la que la pandemia provocó son 300 mil empleos adicionales".

En respuesta a las medidas que los legisladores proponen contra esos alimentos conocida como "ley antichatarra"; comentó que la solución no es prohibir el consumo de ese tipo de alimentos ni aumentar impuestos, sino que se requiere una política integral para atacar la obesidad. "Esperamos que sea nuestro último recurso de establecer con claridad las medidas que debemos tomar para resolver el problema de la obesidad infantil", por lo que como primer esfuerzo trataremos de exponer ideas y proponer soluciones para resolver problema de salud sin que haya afectación económica.

"Si desde luego eso no funciona, nuestro último recurso es promover en las instancias legales, ante tribunales, (amparos). Va a ser algo que vamos a poner en la mesa, no nos gusta llegar a estas circunstancias, pero será el poder judicial que como árbitro decida quién tiene la razón", comentó.