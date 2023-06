Leyes que no protegen al trabajador entre las causas por las que se migra a la informalidad laboral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Más de 32 millones de personas en México reportaron que cuentan con un empleo informal en el primer trimestre del 2023, lo que representa el 55.1% de la población ocupada, lo que muestra un incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Diferentes ideas, experiencias y creencias han llevado a que más personas hayan decidido trabajar fuera del marco legal, por lo que OCCMundial, una de las principales bolsas de trabajo vía internet, llevó a cabo una encuesta para conocer la postura de los trabajadores al respecto.

Empleo bajo la informalidad

El 49% de los participantes cree que generar más ingresos económicos es el principal interés de las personas que trabajan bajo la informalidad.

De acuerdo con sus comentarios, las empresas no están ofreciendo salarios justos, no existe igualdad salarial y trabajar por cuenta propia llega a ser el medio perfecto para ganar más dinero.

La falta de oportunidades laborales es un obstáculo para el empleo formal, así lo considera el 39% de los encuestados.

Este grupo dijo que la carencia de trabajos dignos lleva a que las personas se decidan por el comercio no regulado o por alguna otra actividad que se considere informal.

Reformas laborales

Para el 9%, la ausencia de reformas laborales que beneficien al trabajador es uno de los detonantes más importantes de la informalidad.

La insatisfacción con el trabajo diario, la inconformidad con el incumplimiento a las leyes y derechos laborales por parte de las empresas; así como la privación de leyes que mejoren las condiciones de trabajo tiene el impacto suficiente como para que los trabajadores prefieran realizar actividades informales.

Finalmente, el 4% ha dicho que otros motivos como la falta de interés por el desarrollo profesional, el equilibrio entre vida y trabajo y la contratación de personas mayores tiene como consecuencia que las personas busquen alternativas al trabajo formal para solventar su economía y cubrir sus necesidades.

Se pierde la formalidad laboral

Las problemáticas mencionadas anteriormente son las principales razones que los participantes han encontrado como indicios para el abandono a la formalidad laboral de nuestro país, pero ¿ellos han pensado o estarían dispuestos a dejar sus empleos y trabajar bajo la informalidad?

El 47 % de ellos ha confesado que sí. En algún momento de su vida ha considerado la opción de trabajar por cuenta propia o realizar alguna de las actividades informales.

En contraste, el 25 % de los participantes ha negado tener interés en la informalidad. Según sus comentarios, esta acción repercute en otros aspectos como la contribución y pago de impuestos, la poca seguridad que esto representa en algunas actividades y en la falta de una estabilidad para el futuro.

El 22% ha declarado que solo algunas veces de estrés o problemas económicos le ha surgido la idea de comenzar con esto, mientras que el 6% ha dicho que ya ha trabajado informalmente o lo sigue haciendo, pues conforme a su experiencia, trabajar de esta forma tiene muchos beneficios que el trabajo formal no ofrece: tiempo libre, evitar gastos por traslado diario a un centro de trabajo, mejorar la salud mental y acceder al impulso necesario para emprender un negocio propio y legal.