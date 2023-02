Liberan gasolina importada que se retuvo desde 2021

A-AA+

Las autoridades hacendarias y del sector energético liberaron un cargamento de importación de gasolina y diesel de las empresas Biocombustibles Internacionales, subsidiaria de Grupo Energéticos (Energex), y de la estadounidense Valero, el cual estuvo en resguardo desde finales de 2021.

Ambas empresas demostraron haber importado de manera legal y pagado los impuestos correspondientes a un cargamento de 5.5 millones de litros de estos combustibles de importación con un valor de 100 millones de pesos, realizado a través de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, Biocombustibles Internacionales presentó facturas y pagos de impuestos para demostrar la legal procedencia de las gasolinas y diesel que habían sido retenidas en una terminal de Ciudad Juárez e ingresado al país a través de la multinacional texana Valero, con permiso vigente de importación.

Al mismo tiempo, la petrolera estadounidense entregó a las autoridades toda la documentación para demostrar también la legal importación de combustibles vendidos en México.

Como parte de la documentación presentada, Energex, con oficinas corporativas en Monterrey, Nuevo León, pudo constatar que no tiene carpetas de investigación abiertas ante autoridades ministeriales ni regulatorias.

Biocombustibles Internacionales aportó información y datos de prueba relativos a la carpeta de investigación, por lo que le fue notificado el acuerdo de levantamiento de aseguramiento de hidrocarburo.

Hace unos días se llevó a cabo la entrega-recepción de los hidrocarburos por parte de la autoridad ministerial, según funcionarios de alto nivel del sector energético de México, que pidieron no ser identificados.

Con el acuerdo se concluye que Biocombustibles Internacionales "no se encuentra bajo los supuestos que pudiesen restringir la actividad comercial de petrolíferos en territorio mexicano de conformidad con la regulación aplicable y de las políticas y lineamientos para el desarrollo de la debida diligencia en Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales, en materia de ética e integridad corporativa".

Energex es una firma mexicana distribuidora de diesel y gasolinas con terminales de almacenamiento y operaciones en todo el país, y comercializa combustibles y otros productos de Pemex desde hace 25 años.

La empresa opera también una subsidiaria que comercializa gas natural comprimido, con sede en Guanajuato, y en años recientes adquirió un par de empresas de Texas que se encargan de distribuir combustibles en las principales ciudades de esa entidad de la Unión Americana.

El aseguramiento fue uno de los que las autoridades del sector iniciaron cuando en octubre de 2020 la Secretaría de Energía (Sener) decidió revisar los permisos de importación de gasolinas y diesel otorgados desde el 1 de enero de 2016 y cancelar los que no hubiesen movido petrolíferos en los últimos 22 meses.

Para ese momento, de acuerdo con la Dirección General de Petrolíferos de la Sener, la dependencia había entregado 4 mil 45 permisos de importación y exportación. De ese total, 216 eran de importación y se encontraban vigentes: 103 eran de gasolina, 68 de diesel, 16 de turbosina y gasavión, 24 de gas LP, y cinco de crudo.

La secretaría de Energía Rocío Nahle acusó durante su comparecencia en el Senado como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno que los permisos de importación de gasolinas dieron paso a un huachicol fiscal que causó que México estuviera inundado de gasolinas.

"Tenemos huachicol abajo y ahora lo tenemos arriba", destacó. "Tengo inundado el país de gasolina, inundado".

Adelantó que empezarían a meter orden con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con las autoridades de aduanas, "al darnos cuenta del descontrol y que estaba entrando una cantidad y esa cifra no estaba reportada".

Nahle dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor había detectado "algunas gasolinerías con producto sin registrar".