Litro de gasolina Premium alcanza hasta los $27.99 en el Edomex

LERMA, Méx., marzo 10 (EL UNIVERSAL).- En el Valle de Toluca en algunas estaciones de carga se elevó el costo de la gasolina y pasó de 19.98 pesos la Magna a 23.19 pesos y de 20.10 a 28 pesos la Premium, además el diesel llegó hasta los 24.59 pesos y en las gasolineras de la zona de Tenango a Metepec no hay Premium.

De acuerdo con los encargados, estos ajustes se deben a que son una marca extranjera y ante la demanda advierten a los usuarios que el precio aumentó, toda vez que no quieren sorprender a los consumidores, de modo que por día atienden a cerca de 800 vehículos, que decidieron pagar esos precios.

Para los consumidores, sobre todo los taxistas, es insostenible, pues al día apenas para 20 litros pagan hasta 500 pesos, pero deben cargar dos veces diariamente para continuar con sus labores.

En la carretera Tenango - Toluca en la localidad de San Miguel Totocuitlapilco los operadores de taxis señalaron que es una de las gasolineras más caras y si bien hay algunas con precios menores, el problema es que los "litros no son de a litro, se ve más barata pero va a cargar y no sube la rayita. Casi siempre echo 20 litros, pero ahora sí rinde menos", señaló el señor Miguel Corona.

Aseguró que no sale para la cuenta y el combustible, pero que no queda de otra, pues la promesa de que la gasolina sería más barata nunca se cumplió.

En Lerma, los usuarios se han inconformado y van en busca de una nueva estación donde cargar, pues los precios están muy elevados, para las despachadoras estas condiciones les afectan, porque dejan de llegar usuarios y dependen de las propinas.

"Lo que vemos es que mucha gente decide no cargar y a veces hasta nos reclaman porque el precio está muy alto", dijo una de las despachadoras.