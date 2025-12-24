logo pulso
Llega inflación a 3.7% en la primera mitad de diciembre

Luego de registrar un pico de 4% en la segunda mitad de noviembre

Por El Universal

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Llega inflación a 3.7% en la primera mitad de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación, conocida como el "impuesto de los pobres" por dañar más a quienes menos tienen, llegó a 3.7% durante la primera mitad de diciembre, tras registrar un pico de 4% en la segunda mitad de noviembre, señala el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la mañana de este martes.

La inflación sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.9%, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó la semana pasada a 33 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

Considerada el peor enemigo del dinero, la inflación se colocó dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

Productos que más subieron por la inflación

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el chile serrano, con un aumento de 82.7%; seguido del café tostado, cuyo precio se incrementó 28.1%; y luego aparecen el café soluble, con 24.4%.

También destacan las chuletas y costillas de res, así como las vísceras de res, al costar 19.6% más que hace un año, mientras el bistec de res se elevó 18%.

En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron en vísperas de la Navidad, se encuentra la cebolla, cuyo precio se redujo 22.8%; continuando con la papaya, pues cuesta 22.2% menos que hace un año; y en tercer lugar se coloca la papa, con una caída de 21.5%.

Tras el informe del instituto que preside Graciela Márquez, el tipo de cambio se apreció a 17.94 pesos por dólar, indican las operaciones al mayoreo publicadas por la agencia Bloomberg.

