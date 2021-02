Logran 4 contribuyentes comprobar que no son factureros: Hacienda

Cuatro contribuyentes lograron demostrar que no son factureros, luego de presentar pruebas que fueron admitidas por las autoridades que los señalaban como presuntos emisores de comprobantes fiscales para simular operaciones.

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Administración de Fiscalización Estratégica 7 del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer el listado de los contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones que se prevé en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Durante el procedimiento presentaron pruebas y alegatos a su favor para que fueran sacados de la lista negra que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y del portal del SAT.

Se trata de una compañía de consultoría de Veracruz que fue notificada como presunta facturera en julio de 2016, y de tres empresas en Sonora, Nuevo León y Morelos que fueron señaladas en 2019.

No obstante, se precisa que el hecho de que estos contribuyentes, hayan desvirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en esas notificaciones.

Con ello, están a salvo las facultades de la autoridad fiscal en relación a las demás facturas falsas que pudieran haber emitido y que no se refieran a las notificadas en dichos oficios.

Al mismo tiempo el SAT agregó a su listado global definitivo a 27 contribuyentes más que aportaron pruebas para demostrar su inocencia, pero no fueron suficientes para convencer a las autoridades, por lo que seguirán señalados como evasores por emisión de facturas para respaldar operaciones inexistentes, ausencia de activos, personal y falta de infraestructura.