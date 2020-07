López-Gatell enoja más a la industria de "chatarra" con propuesta de reducir tamaño de porciones

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reveló esta noche que "no causó simpatía" cuando propuso a la industria bajarle el tamaño a las porciones de la comida chatarra, y planteó que el tema podría someterse a un debate público.

"Los tamaños de los productos atienden a una lógica comercial. Sale más económico para quien comercializa el producto hacer una presentación grande que hacer muchas presentaciones chiquitas, porque lo que induce es una sensación de avidez de parte del consumidor, esto está documentado por distintos campos", dijo el funcionario durante la conferencia en Palacio Nacional.

"Los tamaños grandes inducen la avidez porque las personas quieren más, se les antoja que por sólo un poquito más del precio, llevan la presentación grande. La ofrecen al consumidor sin que el consumidor sepa que es una cantidad excesiva de azúcares, sal y calorías, y el sobrepeso es producto de esto", agregó.

"No hay un elemento legal para regular las porciones alimentarias hasta el momento. Dada la importancia, no sería de extrañar que esto esté en el debate público y buscar la posibilidad de que también se regulen las porciones. Les podemos comentar que cuando estuvimos elaborando la norma 051 sobre el etiquetado frontal de alimentos, en las conversaciones que tuvimos con el sector industrial, cabe aclarar que las normas se hacen con consenso de todos los actores sociales relacionados, uno de los planteamientos que les hicimos fue llegar a un acuerdo sobre regulación de porciones, autorregulación de porciones, pero no causó simpatía esta propuesta", explicó.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2018 el 7 por ciento de las muertes en México fueron provocadas por el consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas. Y es que dichas bebidas provocan enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión, obesidad.

Este mismo día, Hugo López-Gatell dijo que concientizar sobre la influencia de los productos industrializados en la alimentación no saludable, no es desprestigiar a un sector.

"Se trata de evidencia científica reconocida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tenemos que actuar en beneficio de la salud", señaló en sus redes sociales.

El 23 de julio, López-Gatell dijo que al hablar de los daños que causan las bebidas azucaradas en la salud, se tocan intereses, pero en la actual administración se seguirá haciendo.

"Cuando uno quiere enfrenta un problema, en este caso de salud, uno tiene que entrar a los elementos estructurales. ¿A qué le llamamos elementos estructurales? A la economía, a la forma de organización del Gobierno, al régimen. Eso irremediablemente es el proyecto político de un gobierno y surge la confrontación de ideas y perspectivas porque hay intereses que son tocados. Si hablamos de bebidas azucaradas, hay intereses que son tocados, y obviamente empieza la discusión", señaló.

"Hay un debate público sobre cuál es el rumbo de este país. Es importante que los elementos que se necesitan modificar, sean presentados explícitamente sobre la mesa. Que cada quien declare cuáles son sus intereses. Cada quien debe decir explícitamente qué pretende uno", indicó.

López-Gatell dijo que México "no tuvo durante 40 años el desarrollo del sistema nacional de salud que la población exigía. La distribución de los recursos, personal, infraestructura, insumos se han distribuido de manera desigual. Hay enorme mayoría de los territorio que no tiene cobertura de salud".

TABACO Y REFRESCOS MATAN

El tabaco y las bebidas azucaradas matan, pero antes se hablaba con eufemismos, dijo días antes Hugo López-Gatell, luego de que la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) reprobara que el funcionario llamara "veneno embotellado" a los refrescos.

"Qué bueno que haya polémicas porque eso despierta la conciencia de las personas. No se trata de tomárselo personal. La realidad es la realidad, y esa realidad se puede documentar. La evidencia es consistente. Hay productos que son nocivos para la salud. El tabaco, por ejemplo. Los cigarrillos, pipas, puros, el tabaco masticado antes de los años 50 del siglo XX tenían una gran aceptación social, hubo hasta épocas en las que se consideraba un producto benéfico y hasta se anunciaba con médicos. Más o menos desde los años 50 se encontró, a partir de múltiples estudios, una clara asociación entre el cáncer pulmonar y otros cánceres y el hecho de fumar. Estamos en 2020 y la evidencia es abrumadora: uno de los mayores riesgos para la salud está asociado con el consumo de productos del tabaco", señaló López-Gatell durante la conferencia en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

"No hay dosis aceptable o de sabores o de colores. El tabaco mata. Lo que pasa es que pocas veces se habla con claridad y se usan eufemismos. No, la salud pública tiene elementos de evidencia y cuando los hay, hay que decirlo de manera contundente: el tabaco mata. El tabaco no debería consumirse, sin embargo, hay intereses muy poderosos que mantienen en el mundo entero la producción, comercialización", añadió.

López-Gatell dijo que sobre los productos ultraprocesados, "la evidencia no es tan larga, pero es muy evidente. Desde los años 80 se empezó a construir conforme crecían las epidemias de obesidad, sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres. Se encontró que uno de los motores principales son productos industrializados que tienen un altísimo de azúcares. Esos productos aportan al organismo una cantidad exorbitante de calorías y hacen que las personas suban de peso rápidamente".

"En México el 35 por ciento de adolescentes y niños tiene sobrepeso y obesidad. 75 por ciento de la población tiene sobrepeso u obesidad. En México es uno de los pocos países en los que se ha reducido la esperanza de vida al nacer por la epidemia de diabetes. Es muy clara la evidencia, pero volvemos a lo mismo: hay intereses que han llevado, en administraciones previas, a que se oculte la información o a que se usen eufemismos, y decían: ´salta, brinca, muévete, chécate.´. No, hay que entrar los elementos estructurales. Los productos que hacen daño, hacen daño y tenemos que disuadir su consumo", agregó.