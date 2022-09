López Obrador cuestiona la subida de tasas de interés de los bancos centrales

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este jueves que los bancos centrales suban las tasas de interés para afrontar la inflación horas antes de revelarse la nueva decisión monetaria del Banco de México (Banxico).



"En todo el mundo, aumentan las tasas para frenar el crecimiento económico, para detener la economía, pero eso no es suficiente ni es lo mejor, esa es la fórmula que aplican siempre, de manera ortodoxa", expresó en su rueda de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen antes de que el banco central mexicano anuncie la nueva tasa de interés, que ahora está en un máximo histórico de 8.5 % tras 10 incrementos consecutivos del objetivo.

Banxico, que tiene una meta inflacionaria de 3 % anual, ha respondido de esta forma a la subida de precios en México, donde la tasa de inflación general subió a 8.76 % en la primera quincena de septiembre, su máximo en 22 años.

Pero el presidente criticó que, para afrontar la inflación, "los técnicos están aplicando la fórmula de siempre, que significa aumentar las tasas de interés".

"Es como cuando un carro (coche) se calienta, esa es la inflación, y entonces, para que no se caliente, se apaga. Pues sí, ya no hay inflación, ya no se calienta el carro, pero no camina, ya no hay crecimiento", ironizó.

El mandatario defendió las políticas "heterodoxas" de su administración, en particular el subsidio fiscal a las gasolinas, que ha costado 293,000 millones de pesos, según datos que ofreció el 1 de septiembre.

"No nos estamos confiando en lo que están haciendo los bancos centrales, en la aplicación de esta fórmula para detener la inflación, nosotros estamos tomando medidas heterodoxas, como el subsidio a la gasolina, al diésel, eso no está en las fórmulas de la política neoliberal, porque el subsidio está satanizado", dijo.

El gobernante mexicano lamentó la pérdida del poder adquisitivo pese a que en su gobierno el salario mínimo se ha incrementado en 65 % en términos reales, desde que asumió en diciembre de 2018.

Recordó que el próximo lunes presentará un plan antiinflacionario en el que empresas responsables de la canasta básica accedieron a estabilizar los precios de los productos.

"No queremos que esto siga sucediendo (la inflación), tengo una atención especial, estoy dando un seguimiento especial a este asunto. Si me preguntan qué le preocupa en estos días, su preocupación principal, la número uno en lo económico: la inflación, y por eso se está actuando", remarcó.