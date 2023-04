López Obrador niega riesgo a inversión por reforma minera

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que existan riesgos para la inversión por la reforma que propone para restringir los permisos para la minería, que representa el 2.5 % de la economía nacional.



"No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, (sino de) cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no de forma simulada", expuso en su rueda de prensa diaria.

López Obrador se refirió a la reforma que propuso el 28 de marzo para que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios.

La legislación también acortaría la duración de los permisos de las minas de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.

La Cámara Minera de México (Camimex) ha argumentado que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos.

Pero el mandatario insistió en que "no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras".

"Vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones, con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de 1,000 años", comentó.

El gobernante mexicano denunció que "durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra" para la explotación minera.

Señaló que, durante un momento, el 60 % del territorio nacional, 120 millones de hectáreas, estaba concesionado para alguna actividad extractiva.

"Con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada, especulaban, como no pagaban impuestos porque (Carlos) Salinas (expresidente de 1988 a 1994) les quitó el impuesto de extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo", acusó.

La reforma sacudiría la minería de México, el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre.

La minería, según la agencia Moody's, generó cerca de 3,100 millones de dólares en beneficios fiscales en 2021.