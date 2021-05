López Obrador pide a Banxico explicar por qué este año no habrá remanente

El presidente López Obrador aseguró que el Banco de México tendrá que explicar, en términos muy respetuosos y fraternos, porque en administraciones pasada si había remanente y este año no habrá.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno siempre va a respetar y garantizar la autonomía del Banco de México.

Tan es así -dijo- que no había comentado que este año el Banco Central no dio a su gobierno remanentes derivado de sus operaciones financieras y revaluación de activos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó a sus adversarios que siempre están inventando cosas contra su administración.

"Ahora con la crisis se acuerdan que se fue el dólar a 25 pesos, cuando sucede eso el Banco de México compensa, ya se habían hecho cuentas íbamos a recibir un remanente y resultó que si hay ganancias, creció el volumen de reservas de más de 190 mil millones de dólares, y al final no hubo remanentes".

Aseguró que el Banco de México tendrá que explicar, en términos muy respetuosos y fraternos, porque en administraciones pasada si había remanente, pero aclaró que no está demandando ni exigiendo nada.

"Porque aquí se habló que la Hacienda Pública podría tener un ingreso adicional, no fue así y no tenemos ningún problema".

Señaló que sus adversarios vuelan, imaginan e inventan cosas.

"Se acuerdan cómo infundían miedo, que decían que sí ganábamos iba a haber fuga de capital, devaluación íbamos a llegar a 30 pesos por dólar y estamos a 20, que nos íbamos a parecer a otros países, que habría expropiaciones, que se iba a cancelar la libertad de expresión, que se iba a establecer una dictadura y todavía lo manejan".