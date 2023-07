Los 10 mejores balnearios en México, según Profeco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Llegaron las vacaciones de verano y con ello las ganas de salir de la rutina visitando un balneario o parque acuático para disfrutar de sus albercas y toboganes. Los visitantes a un balneario siempre buscan atracciones como: Toboganes, área de olas, asadores, aguas termales, y zona infantil.

Para tomar un descanso antes del regreso a clases, los mexicanos podrán disfrutar de aguas termales, manantiales de aguas sulfurosas, toboganes, albercas, instalaciones deportivas, lagunas, ríos, cascadas y manantiales.

Agarra tus maletas y lánzate a uno de estos centros para disfrutar de tu familia y relajarte en las instalaciones de los 10 mejores balnearios, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Vacaciones de verano: Precios y horarios de balnearios

Precios, horarios y atracciones de parque acuáticos y balnearios

-La Caldera, ubicado en Guanajuato.

Horario: abre de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Costos: menores de 90 cm entran gratis. Menores de entre 90 y 1.40 metros 130 pesos. Adultos 230 pesos.

Atracciones: Toboganes, alberca de olas, área infantil, playa artificial, albercas, chapoteadero para niños, áreas verdes, asadores, sillas y mesas, baños regaderas y vestidores, cancha de futbol y voleibol playero, estacionamiento.

-Termas Comanjilla, ubicado en Guanajuato.

Horario: abre de lunes a viernes de 10 am a 6 pm.

Costos: adultos pagan 90 pesos y niños 50 pesos.

Atracciones: Chapoteadero, alberca de olas y toboganes, tinas termales, alberca principal, juegos para niños, zonas de picnic y comida.

-Splash parque acuático, ubicado en León Guanajuato

Horario: abre de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

Costos: 125 pesos el boleto chico, estatura 90 cm a 1.3 m; 250 pesos boleto grande, estatura mayor a 1.3 m; 125 Inapam presentando credencial; 30 pesos rentan de salvavidas.

Atracciones: Nado con delfines, albercas y alberca de olas, toboganes, tirolesa, chapoteaderos, juegos infantiles, canchas deportivas, mini Zoológico.

-Parque Acuático Agua Salvaje, ubicado en Guerrero.

Horario: abre de lunes a viernes de 10 am a 6 pm.

Costos: entrada general al parque 150 pesos por persona.

Atracciones: albercas, toboganes, hotel, simulador de vuelo, restaurante.

-Parque acuático Villa Paraíso, ubicado en Hidalgo.

Horario: Todos los días del año de 8 am a 6 p.m.

Costos: entrada general adultos 140 pesos, Inapam 70 pesos y niños menores a 1 m entran gratis.

Atracciones: alberca infantil, cabañas, zona de acampar, hotel, área familiar, restaurante y bar.

-Tlaco parque acuático ecológico, ubicado en Hidalgo.

Horario: Abre todos los días de 6 am a 8 pm.

Costos: adultos y niños 120 pesos, Inapam 60 pesos.

Atracciones: alberca tipo playa, spa, hospedaje, toboganes, jacuzzi natural, área infantil.

-Parque Acuático El Rollo, ubicado en Morelos

Horario: Abre los 365 días del año de 9 am a 6 p.m.

Costos: entrada general 465 pesos, compra en línea; 470 pesos compra en taquilla. Boleto infantil, niños de 0.90 a 1.20 m de estatura, 185 pesos compra en línea y 190 pesos compra en taquilla. Niños menores de 0.90 m entran gratis. INAPAM y personas con capacidades especiales 320 pesos el boleto, compra en taquilla.

Atracciones: 20 Albercas y albercas de olas, toboganes de diferentes alturas, áreas infantiles interactivas, río, isla infantil, hospedaje.

-Balneario Agua Azul, ubicado en Puebla.

Horario: lunes a viernes de 7 am a 6 pm, sábados y domingos de 7 am a 7 pm.

Costos: entrada adulto 110 pesos, entrada para niño 90 pesos.

Atracciones: albercas, atracciones, restaurantes, baños, regaderas y vapor, áreas verdes, asadores, canchas deportivas, juegos infantiles.

-Termas del Rey Parque Acuático, ubicada Querétaro.

Horario: Viernes, sábado y domingo de 9 am a 6 pm.

Costos: acceso general, precio taquilla: adultos 170 pesos y niños 100 pesos.

Atracciones: alberca de olas, fosa de clavados, reino infantil, zona VIP, laberinto, castillo del rey, chapoteadero del árbol.

-Parque Acuático Inbursa, ubicado en Veracruz.

Horario: Lunes a domingo de 10 a.m. a 7 p.m

Costos: Blaster (Todas las atracciones). Jóvenes de 1.20 m en adelante y adultos · Lunes a viernes: 349.90 pesos, sábados, domingos y temporada vacacional 399.90 pesos.

Boomer (Atracciones para niños). Niños de 0.91 a 1.20 m, lunes a viernes 249.90 pesos, sábados, domingos y temporada vacacional 299.90 pesos.

Wizzy (Niños de 90 cm de 4 años o más), lunes a viernes: gratis, sábados, domingos y temporada vacacional: gratis.Bebés requieren de pañal de agua con costo de 40 pesos.

Atracciones: toboganes, alberca de olas, área infantil, canchas, lockers, vestidores, baños, cajero automático, tienda de accesorios, resguardo de valores, entre otros, hospedaje.