Los 4 puntos claves de la Miscelánea Fiscal 2022

El pleno de la Cámara de Diputados se encuentra en el debate por la Miscelánea Fiscal 2022, en la que se definarán el pago de impuestos, las deducciones ante el SAT y en general, las obligaciones en materia fiscal para las personas físicas y morales.

El debate se encuentra en receso, pero se reanudará para las 14:00 horas de hoy miércoles.

La Miscelánea Fiscal 2022 se discutió en medio de jaloneos, gritos y posturas encontradas entre Morena y la oposición.

Aquí te dejamos 4 puntos claves para que sepas de qué va la nueva miscelánea fiscal.

--RFC para jóvenes desde los 18 años

En los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que son parte de la propuesta de miscelánea fiscal 2022 se plantea que los mayores de edad se inscriban al padrón de contribuyentes desde los 18 años.

De acuerdo con la propuesta, esta medida se hace debido a que los ciudadanos mayores de edad requieren contar con la clave de RFC para realizar diversos trámites y de que puedan incorporarse lo más pronto posible a la vida laboral e impulsar la cultura tributaria.

---Deducciones y donaciones

La Miscelánea fiscal 2022 que ya fue aprobada en votación en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados contiene dos importantes cambios en materia de deducciones de impuestos para las personas físicas.

Estas modificaciones están relacionadas con los donativos, planes personales de retiro y aportaciones complementarias de retiro, contenidas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para el caso de las donaciones que haga un contribuyente persona física, tendrán esa limitante global para deducirla como un gasto en la declaración anual.

Quedan excluidos los donativos no onerosos ni remunerativos.

--Contadores como MP

Se propone una nueva obligación para el contador público auditor para que informe al fisco, a partir del próximo año, cuando un contribuyente o empresa no cumpla las disposiciones fiscales o cuando lleve a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal.

"La omisión de estos de estos casos, puede acarrear severas sanciones al auditor, que van desde la suspensión por tres años del su registro de contador público hasta prisión de tres a seis años", advirtió el IMCP.

Durante la conferencia mañana, el presidente emitió su opinión de que ambas servidoras públicas decían que fue un "error de su contador" estas condonaciones:

Respecto a este tema, el Presidente aseguró que "hay despachos donde el propósito es: ´¿Cómo evadimos el pago de impuestos?, ¿cómo no cumplimos con nuestras obligaciones?´ Y hay otros despachos... porque eso es en una lógica general de que un contador o un despacho de contadores, hay despachos de fiscalistas que se las saben de todas, todas, y que siempre van a buscar cómo quitarle impuestos a sus clientes, y hasta presumen de que le ganan a Hacienda, le ganan al SAT en tribunales".

---Nuevo RIF

Los emprendedores, pequeños agricultores y negocios como estéticas, tienditas de abarrotes, carnicerías, talleres mecánicos, salones de belleza, carpinterías, hojalaterías, y taquerías podrán pagar menos impuestos con el nuevo Régimen de Confianza Simplificado de Contribuciones.

Se estima que podrían entrar a este nuevo esquema diseñado especialmente para facilitarle la vida a los pequeños contribuyentes, 21 millones de micro y pequeños negocios que hoy pagan impuestos más los potenciales que podrían migrar al sector formal.