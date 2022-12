Los días más baratos para viajar en avión a EE.UU. y Canadá en 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- ¿Tus propósitos de Año Nuevo son viajar más, pero también ahorrar? No tienen por qué oponerse. Si viajas en temporada baja o en zonas muertas del año encontrarás mejores tarifas que cuidarán de tu bolsillo.

La temporada baja se caracteriza por la poca afluencia de viajeros; usualmente es en meses cuando la mayoría de estudiantes asiste a clases y no hay fechas festivas importantes. Ante la menor demanda, las aerolíneas, hoteles y atracciones lanzan sus mejores ofertas de viaje para atraer a turistas con precios accesibles.

FareCompare analizó 280 millones de datos de tarifas aéreas para determinar en qué fechas son más baratos los vuelos de avión en o hacia Estados Unidos y Canadá. Toma nota de los días con mayores ofertas y no olvides que es clave contrastar precios entre aerolíneas. No hay una misma aerolínea que siempre tenga los precios más bajos. También es necesario reservar con semanas de anticipación.

Otra forma de ahorrar es preferir los vuelos con conexión frente a vuelos sin escalas, pero esto sólo se aconseja si tu itinerario se adapta a esperar más tiempo.



Días más baratos para volar en 2023: invierno

Tarifas más baratas: del 7 de enero al 28 de febrero.

Día más barato para viaje individual: 21 de enero.

Mejores días de la semana para volar: martes y miércoles, seguidos de jueves.

Días para evitar: los precios son más altos del 14 al 17 de febrero debido a los fines de semana del Día de San Valentín y el Día del Presidente.



Días más baratos para volar 2023: primavera

Días más baratos: Del 26 al 31 de marzo.

Los mejores días de la semana para volar en marzo / abril: martes, miércoles.

Días de la semana más caros para volar en marzo / abril: viernes, domingos.

Días a evitar: Semana Santa del domingo 2 al sábado 8 de abril.



Días más baratos para volar en 2023: verano y otoño

Días más caros: Todo junio y julio.

Días más baratos: Del 25 al 31 de agosto y todo septiembre.



¿Hay un día de la semana más barato para viajar?

Otro estudio de FareCompare indicó que el día más barato para volar en avión es el martes, seguido del miércoles. Los vuelos para viajar dentro de Estados Unidos pueden ser hasta $85 dólares más baratos en un martes que en un domingo, según el informe.

En el afán de conseguir un ahorro más pronunciado, vuela desde aerolíneas de bajo costo y con equipaje ligero. Pues entre más equipaje documentes, más costoso es.

Para vuelos nacionales, los sábados, jueves y lunes son los siguientes días más baratos para volar. Aunque el sábado parece ser un día costoso, la realidad es que la mayoría de la gente sale de viaje los viernes y regresa el domingo. En puentes, regresan los lunes, por lo que los sábados no son tan concurridos. Los días más caros para volar en avión son el viernes y el domingo, pues es cuando más personas llegan y salen de sus destinos por la rutina de trabajo que tiene la mayoría de la población.



Otros consejos para ahorrar al reservar vuelos

La clave para encontrar más ofertas de viaje es comparar los precios entre las aerolíneas. Para hacerlo puedes utilizar herramientas como: SkyScanner, Google Flights y Momondo.

Activar las alertas de viaje puede ayudarte a encontrar ofertas de hasta el 40%. Debes tomarlas en cuanto las saquen porque generalmente no duran más de un día. También queda pendiente de las redes sociales de las aerolíneas, donde lanzan promociones.

Enero y septiembre son los meses más baratos para viajar a Estados Unidos porque el clima suele ser poco amable para los turistas en gran parte de los destinos turísticos del país.