Los factores que afectan al autotransporte de carga, según Canacar

Uno de los principales problemas que afectan los transportistas de carga es el flujo de mercancías por aduanas y la extensión de los hechos de inseguridad en todo el país.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán, dijo que para atender diversos temas en las aduanas tienen acercamiento con el Ejército, la Marina y Aduanas de México para resolverlo conjuntamente "el problema no es menor, el problema es grande y mucho tiene que ver con implementación de seguridad, nosotros privilegiamos la seguridad, sin embargo, necesitamos que sea fluido, hemos tenido esa respuesta por parte de ellos".

Añadió qué "hay áreas de oportunidad en las aduanas del país" y por ello se trabaja con el gobierno y se mejoran las condiciones para los operadores del autotransporte en las aduanas marítimas del país.

----Robos en carreteras han aumentado 10%

En torno a la inseguridad admitió que los robos en carretera subieron 10% y agregó que no se presentan los ilícitos solamente en ciertas regiones, ya se registra en todos los estados del país.

El robo "ha incrementado 10% (en el período enero-abril de 2023); sin embargo, lo más importante es la coordinación de los tres niveles de gobierno, inicia en una zona federal, transita por un estado y termina en un municipio".

"A nadie escapa el fenómeno de la seguridad de las carreteras en el país, se trata de un problema estructural que tiene varias décadas", expuso.

Los robos de mercancías no se especializan en ciertos productos, sino en todos, como por ejemplo, al sector automotriz y acero, pero "todos los sectores sufren en delitos".

Señaló una serie de retos por enfrentar como sector:

-La falta de operadores, ya que en los últimos años se acumuló un déficit de 50 mil operadores de camiones.

-Enfrentamos una importante saturación en puertos marítimos y puntos fronterizos.

-Las nuevas disposiciones que implica la Carta Porte porque el próximo primero de agosto comienzan las sanciones por incumplimiento.

-La modernización de la flota vehicular que actualmente tiene una edad promedio de 19 años.