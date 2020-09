"Manejo de la crisis sanitaria ha sido irresponsable", critica Coparmex

El subejercicio en el gasto, la política de salud pública y en general el manejo del gobierno de la pandemia del Covid-19 es irresponsable, pues llevó a México a superar el escenario catastrófico que definió la misma administración actual, advirtió la dirigencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En un comunicado, expusó que la muerte del personal de salud por el Covid-19 es reflejo de la falta de recursos dotados por parte del gobierno federal para enfrentar la pandemia.

"El manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno federal ha sido irresponsable, ya que con más de 64 mil muertes por Covid-19 nos ubicamos como el cuarto país por el número de defunciones, pero, además, superamos el escenario catastrófico definido por la misma Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador", expuso.

Es claro que las estrategias para enfrentar la pandemia y dar recursos a los médicos para evitar el riesgo de contagio no funciona, pues "a pesar de que hay estudios que demuestran que el uso de cubrebocas es la medida preventiva más eficaz para prevenir el contagio, el gobierno federal se ha negado a promover el uso de cubrebocas, e, inclusive, el mismo presidente ha optado por no utilizarlo".

Las medidas de distanciamiento social son insuficientes e insostenibles en el tiempo, además de que los médicos son los que están en la primera fila de la batalla y no pueden estar sujetos a la austeridad.