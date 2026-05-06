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Mantiene EU restricciones a aerolíneas

Por El Universal

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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Mantiene EU restricciones a aerolíneas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) dio a conocer que en el Memorando de Entendimiento que este martes se anunció con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), México se comprometió a llevar a cabo un proceso de declaración de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) conforme a las mejores prácticas internacionales.

Así como garantizar que las aerolíneas estadounidenses tengan acceso justo y transparente para solicitar y operar franjas horarias en el AICM, además de modificar sus políticas de franjas horarias para alinearlas con las mejores prácticas internacionales.

En un comunicado, el DOT recordó que México no ha cumplido con el acuerdo bilateral aéreo con los Estados Unidos de Norteamérica desde 2022, cuando rescindió abruptamente los horarios de aterrizaje y despegue de las aerolíneas estadounidenses y obligó a las aerolíneas de carga estadounidenses a reubicar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Al restringir los slots (horarios) y exigir que las operaciones de carga se trasladaran fuera del AICM, México incumplió su promesa, desestabilizó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses con millones de dólares en costos adicionales.

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